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Авто

25 декабря, 11:25

ЦОДД предупредил о загруженности дорог 26 декабря

авто транспорт дороги

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Во вторник, 26 декабря, столичные дороги будут наиболее загружены, сообщает ЦОДД. В последнюю неделю машин на дорогах стало значительно больше, отмечается нестабильная погода.

Кроме того, в центре Москвы с 8:30 до 15:00 перекроют улицы Варварка, Москворецкая, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский спуск. Причина ограничений – проведение Общероссийской новогодней елки.

Ожидается прибытие большого числа групп детей из-за планируемых детских праздников и новогодних мероприятий. Им будет отдаваться приоритет в движении для обеспечения безопасности, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. В этот день также возможны образование гололедицы и снег, что может негативно повлиять на дорожную ситуацию.

ЦОДД настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом в течение всего дня. Автомобилистам советуют выезжать из города по вылетным магистралям до 15:00 или после 20:00. В непогоду необходимо соблюдать скоростной режим и избегать маневров и резких перестроений.

Ранее ЦОДД прогнозировал осложнение дорожной ситуации в городе во второй половине декабря. С 28–29 декабря затруднений должно стать меньше.

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