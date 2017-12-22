Россияне потратили почти 4,4 трлн рублей на покупку авто в 2017 году

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Около 4,4 триллиона рублей потратили россияне на автомобили за январь–ноябрь 2017 года. Показатель учитывает и новые, и подержанные машины.

Объем рынка новых легковых машин за указанный период составил 1,3 миллиона штук при средневзвешенной цене в 1,329 миллиона рублей, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Финансовая емкость рынка новых автомобилей превысила 1,7 триллиона рублей, а легковых машин с пробегом – 2,7 триллиона рублей.

Самым крупным по выручке от продажи авто российским городом стала Москва с 565 миллиардами рублей. Второе место занял Санкт-Петербург – 260 миллиардов рублей, третье – Новосибирск с 52 миллиардами рублей. В топ-10 городов России по суммарной емкости рынка новых и подержанных машин также вошли Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Красноярск.

В ноябре российский авторынок вырос на 15 процентов. Продажи легковых автомобилей и коммерческого транспорта увеличились до 152 тысяч машин.