На Крымском мосту установлен новый рекорд по суточному трафику

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В минувшее воскресенье на Крымском мосту был установлен новый рекорд дорожного трафика, сообщает ТАСС. За 24 часа по мосту проехали более 33,3 тысячи машин, около 17,9 тысячи автомобилей – в сторону Крыма.

Предыдущий рекорд зафиксировали в воскресенье, 5 августа, – тогда по мосту проехало 32,4 тысячи автомобилей. С начала августа среднесуточная интенсивность движения превысила 29 тысячи транспортных средств. Это почти на 17 процентов выше июльских показателей.

Всего с момента открытия движения 16 мая по Крымскому мосту проехали более 1,791 миллиона авто (более 950 тысяч – в сторону Крыма).

На данный момент по мосту могут передвигаться только легковые автомобили и пассажирские автобусы. Движение грузовиков запустят в октябре.

В 2019 году планируется открыть железнодорожное сообщение.