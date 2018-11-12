Россияне начали экономить на штрафах ГИБДД

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Россияне стали чаще расплачиваться за свои нарушения на дорогах, используя возможность получить скидку в 50%, которая действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления об административном нарушении. С начала года число автолюбителей, которые предпочитают экономить на платежах по штрафам ГИБДД таким образом, увеличилось с начала этого года почти вдвое.

Как сообщает News.ru со ссылкой на представителей финансовых организаций, с начала года число автолюбителей, которые предпочитают экономить на платежах по штрафам ГИБДД таким образом, увеличилось почти вдвое. Кроме того, по данным экспертов, средняя сумма штрафа за нарушения на дорогах с начала года уменьшилась на три процента и составила 469 рублей. В 2017 году автонарушители в среднем платили 483 рубля.

Специалисты считают, что наличие большого количества камер видеонаблюдения, а также уведомления о новых нарушениях с банковских сервисах, мобильных приложениях и интернет-сервисах ГИБДД дисциплинируют водителей.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция разработала законопроект о введении штрафа за опасное вождение в размере пяти тысяч рублей. Он предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД.

Также в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект Минтранса об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железную дорогу. Предлагается увеличить штраф за нарушение так же до пяти тысяч рублей.

Кроме того, министерство разработало закон об установлении ответственности перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей. В нем речь идет о возможности привлечения к ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, согласно статье 11.23 КоАП РФ.