Международный фестиваль современной литературы пройдет в Сокольниках

На трех площадках парка культуры и отдыха "Сокольники" 12 июня пройдет Московский международный фестиваль современной литературы. В рамках мероприятий посетители смогут встретиться с любимыми авторами и поучаствовать в мастер-классах, сообщается на сайте фестиваля.

Специальным гостем станет французский писатель и философ Бернар Вербер, автор книг "Империя ангелов", "Муравьи", "Мы, боги" и "Третье человечество". Он представит свою новую книгу "Голос Земли". Кроме того, состоится встреча с автором романа "Дом, в котором…", армянской писательницей Мариам Петросян, популярным радиоведущим, филологом и публицистом Леонидом Клейном, писателем Михаилом Веллером. Лауреат премий "Суперyацбест" и "Русский Букер" писатель Захар Прилепин выступит с концертом вместе со своей группой "Элефанк".

В фестивале также примут участие победитель литературной премии "Новая словесность" писатель и радиоведущий Алексей Цветков-младший, тележурналист Артем Сенаторов, автор книг по ораторскому мастерству Никита Непряхин, создательница "Манюни", известная писательница Наринэ Абгарян.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по иллюстрации художницы Анастасии Коваленковой. Свои проекты для читателей готовят Центральная городская библиотека имени Н.А. Некрасова, Культурный центр ЗИЛ, Центр имени Вс. Мейерхольда и рекомендательный читательский сервис ReadRate.

В течение всего дня для посетителей будет работать литературный мини-маркет. Новинки книжной индустрии представят крупнейшие российские издательства, в том числе "Рипол Классик", АСТ, "Альпина Паблишер", "Манн, Иванов и Фербер", Livebook и другие.