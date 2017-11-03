Три станции фиолетовой ветки откроют на сутки раньше – Собянин

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Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на сутки раньше запланированного срока, сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

Мэр отметил, что проходку Кожуховской ветки на Некрасовку под действующими путями метро уже закончили. Поэтому станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" откроют уже 3 ноября.

"Работы были необходимы для улучшения транспортного обслуживания этого направления метро. Спасибо строителям-транспортникам за напряженную работу в эти дни. Спасибо москвичам за терпение", – написал мэр.

С 28 октября по 3 ноября поезда Таганско-Краснопресненской линии метро курсировали только до станции "Выхино". В эти дни городской транспорт вышел на три специально организованных маршрута: М1 "Метро "Лермонтовский проспект" – "Метро "Выхино", М2 "Метро "Жулебино" – Метро "Выхино", М3 "Метро "Котельники" – Метро "Кузьминки".

В привычный график работы столичная подземка должна была войти 4 ноября в 5:30 утра. Ограничения связаны со строительством новой линии метро.

Известно, что три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро придется закрыть еще раз для строительства Кожуховской ветки. Произойдет это в начале 2018 года.