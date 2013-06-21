Активиста ФАР Коровина выпустили из СИЗО после 10 суток ареста

21 июня активист Федерации автовладельцев России Вадим Коровин вышел из СИЗО после 10 суток ареста. Об этом в своем Twitter сообщает его пресс-секретарь Кармен Элс.

11 июня Одинцовский суд назначил Коровину 10 суток за отказ выполнить законное требование представителя власти.

Напомним, 24 мая 2013 года активист ФАР в ходе словесного конфликта с инспекторами ДПС наехал на сотрудника ГИБДД, у которого впоследствии была задокументирована травма ноги.

В полицейском отчете указывалось, что Коровин не предоставил преимущество машине ГИБДД, которая ехала со включенным спецсигналом, после чего совершил наезд на дежурившего на трассе инспектора, который пытался его остановить. Затем активист ФАР задел автомобиль ГИБДД и попытался скрыться по встречной полосе, но был задержан.