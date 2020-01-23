Москва онлайн: Андрей Бартенев на финисаже выставки "Веселая карусель"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

26 января в галерее "Здесь на Таганке" состоится финисаж выставки "Веселая карусель. Сборник № 2".

В экспозиции представлено более 150 работ начинающих и известных молодых художников, созданных в разных стилях и жанрах: живопись, графика, скульптура, фотография, видео-арт и инсталляция.

В последний выставочный день куратор проекта и художник Андрей Бартенев расскажет об экспонатах. После он присоединится к дискуссии, посвященной современному искусству, в которой примут участие художники выставки.

Смотрите трансляцию 26 января в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.