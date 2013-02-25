Сроки взимания штрафов за въезд на МКАД грузовиков не переносятся

С 1 марта вступает в силу запрет на въезд большегрузного транспорта на МКАД в дневное время. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 1 марта 2013 года с водителей, нарушивших запрет на въезд в дневное время на МКАД и в пределах МКАД, будет взиматься штраф в размере 300 рублей.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что до 1 мая водителям не будут выписываться штрафы. Вместо них нарушителям будут направлены лишь предупреждения.

Напомним, в марте власти также намерены запустить систему получения пропусков на въезд грузового транспорта на МКАД через интернет.