Спецрейс МЧС доставил в Москву пострадавших в Турции россиян

Самолет МЧС России из Турции на лечение в Москву четырех россиян. Во время полета всю необходимую помощь им оказывали врачи отряда "Центроспас" и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита".

Спецрейсом на лечение в московские клиники доставили двух мужчин, пострадавших на отдыхе, а также двух девочек, передает "Интерфакс".

С аэродрома Раменское прилетевших доставят в московские клиники.

Одна из пострадавших, 14-летняя жительница Сибири, вместе с матерью каталась на скутере в Анталии. Женщина не справилась с управлением, в результате скутер врезался в бетонную опору. Девочка была госпитализирована с переломом позвоночника, травмой головы и глаза.