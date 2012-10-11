Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2012, 16:50

Спорт

Баскетболистки московского "Динамо" сыграют с одноклубницами из Курска

В четверг в офисе Российской федерации баскетбола состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка России среди женских команд. Московское "Динамо" встретится с одноклубницами из Курска.

Пары распределились следующим образом:


  • Динамо (Москва) - Динамо (Курск)
  • УГМК (Екатеринбург) - Динамо-ГУВД (Новосибирск)
  • Спарта и К (Видное) - Спартак (Ногинск)
  • Надежда (Оренбург) - Вологда-Чеваката

В четвертьфинале клубам предстоит сыграть друг с другом две игры, одну они проведут дома, другую - на выезде.

Ссылки по теме


Динамо Кубок России

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика