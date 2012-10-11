11 октября 2012, 16:50Спорт
Баскетболистки московского "Динамо" сыграют с одноклубницами из Курска
В четверг в офисе Российской федерации баскетбола состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка России среди женских команд. Московское "Динамо" встретится с одноклубницами из Курска.
Пары распределились следующим образом:
- Динамо (Москва) - Динамо (Курск)
- УГМК (Екатеринбург) - Динамо-ГУВД (Новосибирск)
- Спарта и К (Видное) - Спартак (Ногинск)
- Надежда (Оренбург) - Вологда-Чеваката
В четвертьфинале клубам предстоит сыграть друг с другом две игры, одну они проведут дома, другую - на выезде.
