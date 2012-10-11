Баскетболистки московского "Динамо" сыграют с одноклубницами из Курска

В четверг в офисе Российской федерации баскетбола состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка России среди женских команд. Московское "Динамо" встретится с одноклубницами из Курска.

Пары распределились следующим образом:





Динамо (Москва) - Динамо (Курск)

УГМК (Екатеринбург) - Динамо-ГУВД (Новосибирск)

Спарта и К (Видное) - Спартак (Ногинск)

Надежда (Оренбург) - Вологда-Чеваката

В четвертьфинале клубам предстоит сыграть друг с другом две игры, одну они проведут дома, другую - на выезде.