В Краснодарском крае поезд сошел с рельсов, 70 человек пострадали

7 июня в 17.08 на перегоне Кисляковская - Крыловская Краснодарского края сошли с рельсов 11 вагонов пассажирского поезда "Адлер - Новосибирск", состоящего из 19 вагонов. Об этом сообщили в МЧС России.

В результате происшествия пострадали 70 человек, шестеро из них находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщили в МВД России, версия теракта при ЧП с поездом в Краснодарском крае не рассматривается. Возможной причиной мог стать технический фактор.