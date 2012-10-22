"Эксперт" № 42: 22 октября

Большая турецкая ошибка

Развязав войну с Сирией, Турция понесет колоссальные экономические и политические потери. Этот шаг уничтожит ее десятилетние достижения и претензии на региональное лидерство

Стратегия премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана вызывает недоумение: ввязывание в реальную войну с Сирией не только нанесет серьезный удар по экономике Турции (а экономические достижения являются одним из сильнейших козырей Эрдогана и его партии) и лишит его поддержки значительно части электората (в Турции прошли многочисленные демонстрации протеста против начала войны с Сирией), но и поставит страну на грань геополитического самоубийства.

Торможение Китая

Вызовет ли замедление экономического развития в КНР глобальную экономическую катастрофу?

Китай пытается перестроить свою экономику уже четыре года, однако результаты пока явно не соответствуют усилиям. Давно ожидаемое замедление Китая кажется неминуемым, а степень готовности к нему экономики страны, китайского общества и властных элит вызывает сомнения.

Одна из главных проблем Китая — завышенные ожидания. То, что в любой другой стране выглядело бы как успех, в случае Китая преподносится чуть ли не как катастрофа. Непростой период для китайской экономики может затянуться.

Октябрьский перелом

Прошедшие в России региональные выборы показали, что политическая конкуренция нарастает, а формирование мультипартийной системы начинает обретать реальные очертания

Кампания, которая фактически не имела федеральной повестки, оказалась судьбоносной для всей политической системы, перешедшей в состояние нового устойчивого равновесия на базе сохранения прежнего феномена — путинского большинства.

Мало кто ожидал такой смены полюсов в пользу правящей партии, которая, как еще недавно казалось, резко теряет популярность у избирателей, становится жертвой естественной эрозии правящей элиты и даже находится в состоянии полураспада.

Очевидно, что прямые выборы губернаторов придали стимул для развития внутри регионов публичной политической жизни, так как стали поводом для консолидации либо раскола местных элит.

"Автодор" чертит хайвеи

Новой стратегической целью государственной компании "Автодор" может стать не только модернизация существующих федеральных трасс, но и строительство современной сети скоростных автодорог, которыми планируется связать крупные города страны

Несмотря на впечатляющую динамику роста отечественной экономики за последние 20 лет, дорожная отрасль, ключевой локомотив развития, остается "на обочине". В конце октября "Автодор" представит правительству стратегию развития опорной сети скоростных автомобильных дорог до 2030 года.

Шагом к формированию новой сети дорог должны стать трассы М1 (Минское шоссе), М4 ("Дон") и М3 (Киевское шоссе) общей протяженностью 2,6 тыс. км, которые госоператор получил в доверительное управление. А также платные дороги, построенные в рамках концессионных контрактов частными компаниями ("Автодор" курирует такие проекты от лица государства и, в частности, обеспечивает подготовку территории для строительства платных трасс).

Чтобы связать экономические центры страны, необходимо построить 18 тысяч километров скоростных трасс.