По факту обнаружения трупов животных в Пушкинском районе проводится проверка

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Прокуратура города Пушкино проводит процессуальную проверку по факту массового захоронения животных недалеко от подмосковной древни Комягино, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Сейчас совместно с сотрудниками правоохранительных органов и ветеринарного надзора проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры, направленные на привлечение виновных к ответственности и устранение выявленных нарушений. Кроме того, по итогам осмотра будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском районе обнаружили свалку из трупов собак. Недалеко от территории приюта "Эко Вешняки" было найдено 29 убитых кошек и 12 трупов собак. Согласно документации, в приюте находилось 250 здоровых животных. После данного инцидента Сергей Собянин дал поручение проверить все столичные приюты для бездомных животных.