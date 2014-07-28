На рынке "вторички" больше всего ценятся сталинские дома - эксперты

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Специалисты по недвижимости проанализировали московский рынок вторичного жилья по соотношению "цена – качество". Выяснилось, что самые качественные и дорогие квартиры находятся в так называемых "сталинках" - их стоимость доходит до 220 тысяч рублей за квадратный метр.

Здания, построенные в 30-50-х годах прошлого века, высоко ценятся благодаря просторным комнатам и кухням, высоким потолкам и удобной планировке, которая позволяет провести любой современный ремонт. Срок эксплуатации сталинских домов – 150 лет, поэтому цена квартиры не зависит от возраста здания.

На втором месте по стоимости – современные серии панельных домов с удобной планировкой, кухнями от 11 до 14 квадратных метров, большими прихожими и балконами. Метр в таких квартирах стоит в среднем 184,6 тысячи рублей.

Третье место в рейтинге качественного вторичного жилья, составленном сотрудниками компании "Инком-Недвижимость", занимают жилые дома, возведенные в 80-х годах прошлого века. Средняя стоимость квадратного метра жилья в таких домах составляет 167,9 тысячи рублей. Особенно распространена в Москве серия П-44 – это панельные дома в 14, 16 и 17 этажей с квартирами из одной, двух и трех комнат, просторными прихожими и санузлами, изолированными комнатами.

Другая популярная серия жилых домов – КОПЭ. В 90-х годах, когда город расширялся в сторону кольцевой автодороги, такими домами застраивали целые районы: Алтуфьево, Тимирязевский, Марьино. К серии КОПЭ относятся здания в 12, 16, 18, 22 этажа с квартирами, в которых от одной до шести комнат и большие кухни (от 10 квадратных метров).

Меньше котируются постройки хрущевской и брежневской эпохи. Квартиру в пятиэтажке 60-70-х годов с маленькой кухней, смежными или проходными комнатами с низкими потолками, совмещенным санузлом, без мусоропровода и лифта можно купить примерно за 142,8 тысячи рублей за квадратный метр. 9 и 12-этажные дома, построенные позже, в годы правления Брежнева, в сущности, являются улучшенными вариантами "хрущевок": с мусоропроводами, лифтом, более просторными кухнями и более высокими потолками. Средняя стоимость квадратного метра в таких домах – 159,6 тысячи рублей.

Сложнее всего оценить дореволюционные здания: хотя они порой очень удачно расположены, а квартиры в таких домах обладают высокими потолками и удобной планировкой, срок эксплуатации большинства подобных зданий давно истек, и состояние каждого дома нужно оценивать отдельно.