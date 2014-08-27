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Экономика

27 августа 2014, 13:32

Покупатели стали чаще интересоваться квартирами в Подмосковье - исследование

жилье квартира покупатели недвижимость мо

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

Покупатели недвижимости все чаще интересуются квартирами в Подмосковье, а не в Москве - к такому выводу пришли исследователи. Эксперты объясняют это тем, что выбор жилья в области сегодня шире, чем в столице, а цены на него - доступнее.

Наибольшим спросом на рынке первичного жилья пользуются квартиры в новостройках, расположенных по Горьковскому направлению. 16 процентов покупателей выбирают для покупки именно эту территорию Московской области. Здесь расположен, в частности, город Балашиха, который является лидером по количеству новостроек, а также крупнейшим городом ближнего Подмосковья.

В июле средняя стоимость квартиры в новостройках Балашихи составляла 4,6 миллиона рублей. Один квадратный метр обходился покупателям в 75,5 тысяч. Для сравнения, в других крупных городах области, например, Красногорске и Химках, один квадратный метр жилплощади обходится уже в 97-99 тысяч рублей.

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Пользуются спросом и новостройки Ярославского направления - например, те, что возводятся в Пушкине и Ивантеевке. Средняя стоимость одного квадратного метра в местных квартирах составила в середине лета 61-65 тысяч рублей.

Примечательно, что покупатели, которые приобретают квартиры в строящихся домах Подмосковья, могут сэкономить более 40 процентов от их стоимости. В среднем же при сдаче дома в эксплуатацию цена квартиры вырастает на 28 процентов.

Эксперты отмечают, что цена на квартиры в подмосковных новостройках с начала года выросла на 5-7 процентов, сообщает "ИНКОМ-недвижимость".

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, столичные жилые кварталы собираются сделать более привлекательными для покупателей. Так, они будут застраиваться домами разной высоты и расцветки. К 2016 году прекратится строительство старых серий жилых домов.

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