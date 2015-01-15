В столице могут упростить получение наркосодержащих обезболивающих

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Департамент здравоохранения Москвы готовит проект приказа, который упростит получение наркосодержащих обезболивающих средств. Также столичные власти планируют проводить для врачей семинары, посвященные проблеме обезболивания. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Андрея Старшинина.

В начале января депздрав совместно с благотворительными фондами "Вера" и "Подари жизнь" провел проверки столичных медицинских учреждений. По итогам проверок власти заявили о необходимости лучше информировать врачей и пациентов о правилах оформления рецептов на обезболивающие, в том числе, наркосодержащие препараты.

Кроме того, амбулаторные и стационарные медучреждения, помогающие больным с хронической болью, должны взаимодействовать более эффективно, считают представители депздрава.

"Один из элементов (решения проблемы обезболивания) - это подготовка нового проекта приказа, которым процедуры, связанные с обеспечением наркотическими препаратами, будут упрощены с точки зрения возможности получения этих препаратов пациентами. В этом же приказе будут четко зафиксированы алгоритмы действий, обеспечивающие преемственность докторов на амбулаторном и стационарном этапах оказания помощи", - заявил Андрей Старшинин в ходе брифинга, посвященного проверке доступности обезболивающих в московских поликлиниках.

Отметим, в июле 2013 года вступил в силу приказ минздрава России, который должен был улучшить ситуацию с обеспечением пациентов наркосодержащими обезболивающими. Кроме врача-онколога право назначать подобные препараты - бупренорфин, морфин, фентанил - получили участковые терапевты и все узкие специалисты. Врачам разрешили самостоятельно определять потребность в обезболивании, выбирать и назначать лекарство.

Приказ оговаривает особые права главврача. Руководитель каждого медучреждения вправе постановить, что для назначения наркосодержащих лекарств требуется согласование с врачебной комиссией.

Однако по мнению экспертов, далеко не все врачи владеют информацией о существующем порядке назначения обезболивающих. Столичный депздрав поможет медикам повысить квалификацию и устранить пробелы в законодательной области. "Наряду с обучением клиническим аспектам, связанным с оказанием медицинской помощи, врачи будут обучаться администрированию процессов, сопровождающих выписку наркотических препаратов", - пояснил Старшинин.

Основные правила назначения наркосодержащих обезболивающих лекарств Рецепт на сильное обезболивающее может выписать лечащий врач: онколог, терапевт, невролог, эндокринолог и т.д.;

одобрение врачебной комиссии нужно только в случае, если главврач поликлиники или больницы подписал соответствующее положение;

рецепт на наркотическое средство действует 5 дней, на психотропный препарат - 10 дней;

врач имеет право выписать в одном рецепте до 20 ампул морфина и до 50 таблеток промедола. Для пациентов с сильной болью количество препарата может быть увеличено, но не более, чем в 2 раза в одном рецепте.



Добавим, в 2011 году в столице на базе больницы №50 открылся Центр боли. В организации работают специалисты из разных областей медицины: урологи, гинекологи, ЛОР-специалисты, стоматологи, терапевты, ортопеды-травматологи, хирурги и анестезиологи. У каждого из них есть пациенты с различными болевыми синдромами: накопленный опыт теперь помогает врачам оказывать помощь больным с хронической тазовой болью, пациентам с болевыми синдромами в области спины, а также помогать людям с диабетом.