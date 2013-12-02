Результаты Всероссийской олимпиады опубликованы на портале госуслуг

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Результаты Всероссийской олимпиады школьников опубликованы на портале госуслуг. Свои работы уже могут оценить участники олимпиады по истории, сообщает пресс-служба московского департамента информационных технологий.

Далее на портале будут выложены сканы работ по русскому языку, физике, биологии и английскому языку. Всего до конца года пройдут соревнования по 21 предмету, всего на портал планируется загрузить до 200 тысяч документов, связанных с олимпиадой.

Результаты доступны в разделе "Образование". Для того чтобы их узнать, участникам олимпиады нужно ввести логин и пароль, полученные в школах или активировать свою учетную запись, указав имя и адрес электронной почты.

Баллы Всероссийской олимпиады выкладываются на портал впервые, за основу взята технология публикации на сайте итогов ГИА и ЕГЭ. Услуги, касающиеся образования, являются одними из самых успешных на портале, в их числе - запись детей в первый класс, а также в детские кружки и секции, проверка успеваемости, посещаемости, контроль за школьным рационом.