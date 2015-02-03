Россияне с 1 марта смогут въехать на Украину только по загранпаспорту

С 1 марта россияне смогут въехать на Украину только по загранпаспорту

Кабмин Украины принял решение отменить с 1 марта 2015 году въезд граждан России на территории страны по внутренним паспортам.

Таким образом, с марта россияне смогут попасть в Украину только при предъявлении загранпаспорта. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства Украины.

Действительными при предъявлении на границе остаются дипломатический и служебный паспорта, паспорт моряка (удостоверение личности моряка) - при наличии судовой роли или выписки из нее, свидетельство на въезд (возвращение) в Россию, летное свидетельство члена экипажа воздушного судна.

При этом на территорию Украины невозможно будет въехать по внутреннему паспорта гражданина РФ, а также при наличии свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) с указаниеv принадлежности к гражданству РФ, как это было ранее установлено двусторонним соглашением 1997 года о безвизовых поездках.

По мнению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, такой шаг "позволит существенно усилить контроль на границе и обеспечить интересы национальной безопасности Украины".

Кроме того, в комментарии к постановлению правительства говорится, что миграционной и пограничной службам поручено поставить под контроль срок пребывания в стране граждан РФ.