Погранохрана Эстонии объяснила задержание российских журналистов

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Журналистам телеканала "Звезда" отказали во въезде в Эстонию, поскольку они не смогли объяснить цель прибытия. Об этом заявила пресс-служба департамента полиции и погранохраны страны, передает портал Delfie.

Ранее корреспондент "Звезды" Максим Гриценко и оператор Вячеслав Амелютин, прибывшие в Эстонию для освещения ежегодного слета ветеранов 20-ой дивизии СС в Синимяэ, были задержаны на пункте паспортного контроля без объяснения причин.

По словам пресс-секретаря департамента погранохраны Эстонии Ильмара Кахро, ситуация объясняется процедурой пограничного контроля. "Мужчины, о которых идет речь, прибыли в Эстонию с туристическими визами. При прохождении пограничного контроля была проверена цель их поездки в Эстонию, и они ответили, что прибыли в Эстонию не с целью туризма, а работать", - отметил Кахро.

Он подчеркнул, что журналисты дали противоречивую информацию о цели поездки, именно поэтому им было отказано во въезде в Эстонию. Кроме того, по словам Кахро, пограничники также подозревают, что пресс-карты, представленные мужчинами, не принадлежат изданию, в котором они на самом деле работают.

По словам самого Гриценко, причиной задержания стал блок сигарет, который журналисты взяли с собой в командировку. Корреспондент подчеркивает, что пограничники утверждали о том, что эстонское законодательство не позволяет провозить в страну такое количество табака, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Телеканал также опровергает информацию о наличии у репортеров туристических виз. Отмечается, что у репортеров были деловые шенгенские визы типа С, позволяющие пребывать в стране 90 дней.

Гриценко также подтвердил, что журналистов порядка пяти часов держали в закрытой комнате, у них забрали телефоны и документы. На вопросы и просьбы позвонить в Россию или в российское посольство никто не отвечал

В то же время сотрудники посольства России уже прибыли в таллинский аэропорт для выяснения обстоятельств задержания журналистов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов считает задержание журналистов грубым нарушением свободы слова.

"Сообщение о задержании двух журналистов телеканала "Звезда" в аэропорту Таллина эстонскими властями вызывает самую серьезную озабоченность и возмущение, - подчеркнул дипломат. - Это очередное грубое нарушение свободы слова, которые, к сожалению, в последнее время участились в отношении представителей российских СМИ".

По его словам, самое главное в этой ситуации - обеспечить скорейшее освобождение российских журналистов. Он добавил, что Москва "продолжает исходить из того, что никто не должен чинить препятствий профессиональной деятельности представителей СМИ".

Российский МИД неоднократно выступал с осуждением слетов в Синимяэ, называя их продолжением попытки прославления нацистов и их пособников, в том числе под видом реализации права на свободу мнения, и выражал сожаление по поводу того, что подобные мероприятия проходят в государстве, являющемся членом ЕС.