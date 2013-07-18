Композитор Григорий Гладков отмечает 60-летие

В четверг, 18 июля, композитор, бард, член Союза композиторов и Союза кинематографистов Григорий Гладков отмечает 60-летний юбилей. Именно Григорий Васильевич написал музыку к мультфильмам "Пластилиновая ворона", "По щучьему велению", "Падал прошлогодний снег", "Про Веру и Анфису".

В настоящее время Гладков сочиняет музыку ко многим телевизионным передачам для детей и уже восемь лет подряд является членом жюри Детского Евровидения от России. Гладков стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса РФ по количеству выпущенных альбомов с детскими песнями.

Григорий Гладков родился в 1953 году в Хабаровске, позже переехал в Брянск, где получил образование. Интересно, что специальность у Гладкова отнюдь не творческая. Он закончил институт транспортного машиностроения, освоив профессию инженера-электромеханика по городскому транспорту.

В 1968 году начал сочинять и исполнять песни. А в 70-х поступил в ленинградское музыкальное училище по классам гитары и теории музыки. Затем окончил Ленинградский государственный институт культуры.