Начальника Казанского вокзала обвинили в получении взятки

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Начальнику Казанского вокзала Сергею Донецкому предъявили обвинение в получении взятки. Сумма незаконного полученного им вознаграждения составила 35 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Сам Донецкий вину не признает, и считает обвинение надуманным.

Ранее Мещанский суд арестовал Донецкого до 2 мая, удовлетворив ходатайство следствия.

По данным уголовного дела, Донецкий требовал от арендатора торговых площадей на Казанском вокзале ежемесячно передавать ему нескольких десятков тысяч рублей, а взамен обещал покровительство.

В своем служебном кабинете он получил очередное незаконное денежное вознаграждение, после чего был задержан с поличным.

Адвокат подозреваемого Людмила Айвар утверждала, что Донецкий никаких денег не видел и не брал, и его могли подставить. "Некий человек пришел к нему в приемную и оставил 29 февраля конверт, который лежал у секретаря. Спустя 3 дня сотрудники полиции пришли в приемную, нашли и вскрыли конверт при нем", – ранее заявляла Айвар.