На Павелецкой вокзале не нашли бомбу

Полиция не нашла взрывных устройств на Павелецком и Курском вокзалах, сообщает телеканал "Москва 24".

В 17:50 здание Курского вокзала было закрыто по причине звонка о минировании. Из здания из-за угрозы взрыва было эвакуировано более 3 тысяч человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов бомбу не нашли. После этого железнодорожный узел возобновил работу в прежнем режиме.

Позже произошла вторая атака телефонного террориста. Неизвестный сообщил о заложенной бомбе на Павелецком вокзале. Никаких взрывных устройств там тоже не обнаружили.

Полицейские приступили к поиску телефонных террористов. За ложное сообщение анонимам грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

Напомним, ночью 3 февраля в полицию поступило сообщение, что заминирован Ленинградский вокзал. В полночь всех людей из здания эвакуировали, на место прибыли оперативные службы.

Строение обследовали кинологи и взрывотехники, но бомбы не обнаружили. Проверка заняла более двух часов. Как сообщили полицейские, телефонного террориста удалось задержать на Казанском вокзале.