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Культура

26 января 2015, 15:44

В столичных центрах госуслуг откроют фотовыставки

выставки госуслуги МФЦ фотовыставки Мой офис госуслуг

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Московские МФЦ и фотошкола "Объективно о главном" из Зеленограда запустят совместный фотопроект в столичных центрах госуслуг. В течение года в центрах будут проводить выставки фотографий, посвященных знаковым событиям и праздникам, сообщает пресс-служба ГБУ МФЦ.

Первая выставка уже открылась в Северном Измайлове. На ней представлены работы выпускников фотошколы. В ближайшем будущем начнут работать выставки в МФЦ районов Матушкино и Савелки.

Как добавили в пресс-службе, сейчас организаторы готовят экспозиции, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Фотографы, желающие разместить свои снимки на выставке, могут оставить работы в альбоме фотошколы "Объективно о главном".

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Напомним, идея организации фотовыставок в МФЦ родилась в ходе летнего обсуждения на проекте "Мой офис госуслуг".

С его помощью москвичи внесли более 900 предложений по вопросам развития многофункциональных центров (МФЦ), выставили около трех тысяч оценок и написали порядка 2,9 тысячи комментариев. Кроме того, свыше 350 предложений об использовании мирового опыта в работе столичных МФЦ было подано в рамках этапа "Анализ лучших практик".

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Отметим, сегодня во всех округах Москвы открыто более 90 многофункциональных центров. В МФЦ Москвы можно получить более 230 документов от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, природопользования, ЖКХ, молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр.

В 54 офисах госуслуг москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт всего за две недели. В 2015 году число МФЦ в Москве должно возрасти до 109.

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