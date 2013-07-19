Гала-открытие выставок в МАММ: от плюшевых игрушек до истории видеоигр

В Мультимедиа арт музее прошло гала-открытие выставок

18 июля в Мультимедиа арт музее прошло гала-открытие выставок. Они посвящены истории и искусству видеоигр, влиянию соцсетей на современное общество, советскому нонкомформисту Оскару Рабину, фотографу Елеазару Лангману и другим. Самая обширная из шести представленных выставок – "Playtime. Мифология видеоигр", занявшая сразу два музейных этажа.

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Перед официальным открытием выставки ее организатор, директор швейцарского музея Maison D'Ailleurs Марк Аталла, провел экскурсию и рассказал об особенностях ее создания.

"Эта выставка не столько о видеоиграх, сколько об искусстве видеоигр. На ней представлено около 10 видеоигр, знакомых большинству людей. Остальные либо не столь популярные, либо не являются играми вообще", - с этих слов Аталла началась экскурсия.

Экспозиция выставки поделена на четыре сектора разных цветов. Первая часть – "География игры: от пространства к чувствам". Первое, что бросается в глаза, – это макет уровня Dust самого популярного онлайн-шутера Counter Strike. Немецкий художник решил создать его в масштабе 1:1. Сам уровень будет построен в Берлине, и первыми посетителями станут фанаты "стрелялки".

Игра LevelHead. Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Следующий экспонат, по признанию самого Марка, – его любимчик. Это игра LevelHead. У вас есть лишь один предмет – красный куб с QR-кодами на всех сторонах. Он не только выполняет функцию контроллера, но и включает в себя игровое пространство и сюжет.

Перед геймером стоит одна цель – выйти из лабиринта, для чего необходимо двигать куб. Как только одна из его сторон попадает в поле зрения веб-камеры, на проекторе вместо символов появляется 3D-пространство (один из уровней).

Двигая куб, вы двигаете человечка, который должен пройти в одну из дверей, после чего переворачиваете куб другой стороной – на следующий уровень – и вновь отправляете героя дальше. После того как уровни красного куба пройдены, человечек "перемещается" на следующие кубы - зеленый и желтый.

На одной из стен зала изображена топография всех уровней, в том числе и потайных, легендарного Mario. Рядом с картой расположилась культовая игра Minecraft – своеобразное огромное "Лего", в котором нужно создавать любые фигуры из кубиков. Тут же представлены работы фанатов, среди которых есть огромный замок из "Властелина колец".

Pac-Man. Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Можно здесь и проследить эволюцию пространства, поиграв подряд в пять совершенно разных игр: от Pac-Man до GTA IV.

В центре зала посетителям представлена Journey – онлайн-бродилка без сценария и подсказок. Геймер ходит по огромному виртуальному пространству и изучает его. Иногда он встречает такого же онлайн-персонажа. При этом с ним нельзя общаться, но можно помогать друг другу, вместе разрешая загадки, встречающиеся на пути. К слову, компьютерных игроков в игре нет совсем. Основная идея игры состоит в том, чтобы вместе дойти до горы и узнать, кто же помогал вам все это время.

Есть на выставке и другая игра без сценария The Path, которая разительно отличается своим настроением. Она создает ощущение дискомфорта: вы осознаете, что произошло что-то ужасное: то ли грабеж, то ли убийство. При этом не знаете точно, что случилось.

Помимо игр здесь представлены и интересные программные разработки. Одна из них сканирует ваш отпечаток пальца и создает на его основе целый город. После сканирования вы совершаете путешествие по его улицам, которые принадлежат только вам.

По соседству посетителям выставки предлагают поуправлять настоящим ураганом, снося все на своем пути и прокладывая за собой дорогу. Для полноты ощущений процесс сопровождается громкими звуками, а управление осуществляется шаром, который нужно крутить из стороны в сторону.

Видеоролик, показывающий эмоции игроков. Фото: Юлия Накошная.

На втором этаже выставки демонстрируются картины, показывающие взаимосвязь игроков и их аватаров, а также бесполезность различных игровых артефактов в реальном мире.

В центре зала расположена обновленная Galaxy. Играть в нее можно только вдвоем, перемещаясь вдоль выпуклого кругового "экрана". Также гости смогут представить себя в роли мировых знаменитостей: на стене установлен монитор, подойдя к которому, ваше лицо меняется на чужое. "Обличие" меняется путем моргания: открыв глаза, вы уже станете совсем другим человеком.

В целом, на выставке каждый сможет найти для себя развлечение, которое придется по душе. И даже те, кто не особо знаком с индустрией игр, окунутся с головой в эту притягательную атмосферу и узнают много нового.

Экспонат выставки "Все сложно". Фото: M24.ru/Юлия Накошная

На первом этаже музея расположилась не такая большая, но по-своему интересная выставка Ростана Тавасиева "Все сложно". Название выставки - это статус в социальной сети, а ее герои - добрые плюшевые монстры, каждый из которых живет своей жизнью и, как заявляет автор, "могут рассказать о себе гораздо больше, нежели он сам". Всего их семь - по числу цветов спектра.

Помимо причудливых имен, "плюшики" имеют свои персональные странички в соцсети Facebook. Кстати, там можно задать все интересующие вопросы и получить информацию "из первых уст".

"Оскар Рабин. Графика 50-х – 60-х гг." - это выставка ранних работ одного из лидеров советских нонконформистов Оскара Рабина. Особый интерес представляют комментарии коллекционера Александра Кроника, написанные со слов самого Рабина. В каждой из 41 работ встречаются основные символы художника: газеты, купола, бараки, водка и селедка.

Выставка "Бестиарий". Фото: M24.ru/Юлия Накошная

На выставке "Российский бестиарий" Григорий Майофис создал постановочные композиции, главные герои которых - циркачи и цирковые животные. Тут есть серия образов животных из русских пословиц и серия образов медведя: за роялем, с персонажем мультфильма "История игрушек" в руках и читающего "Избранные сочинения" Ленина.

В экспозиции "Концентрация кадра. 1920-е — 1940-е годы" представлены работы советского фотографа Елеазара Лангмана, которые расскажут о его личности и творчестве.

Проект "Зачем мы ходим на выставки?" объединил в себе работы молодых художников, которые затрагивают отношения зрителя и искусства. Среди них есть картина, завешенная белым полотном, и небольшая работа в слишком большой рамке.

Дмитрий Кокоулин