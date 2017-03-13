Russian Fashion Week: главные показы недели

Российская неделя моды стартовала 12 марта. Главное модное событие страны, вот уже 15 лет притягивающее журналистов, блогеров и модников, давно расширило свою географию – здесь можно увидеть не только показы российских дизайнеров, но и гостей из Европы и стран СНГ. За время своего существования Неделя сменила название – с Russian Fashion Week на Mercedes Benz Fashion Week Russia – и переместилась в центральный Манеж.

Неизменным осталось одно: мероприятие одинаково полно и ярко освещает результаты работы как маститых, так и подающих надежды дизайнеров. Обычно Неделю освещает своим присутствием ее главный талисман – живая легенда советской и российской моды Вячеслав Зайцев. В этом году он не сможет присутствовать в Манеже лично из-за плохого самочувствия, но 17 марта здесь пройдет показ целой плеяды его учеников. Какие события Недели не стоит пропускать – в материале m24.ru.

Показ BGN styled by Alexandr Rogov. Фото: facebook.com/MBFWRussia



Сразу скажем: попасть на показы можно только по пригласительным билетам. Не попали в число счастливых обладателей заветных пропусков? Следите за трансляцией показов – оргкомитет ведет ее прямо на официальной странице Недели. А в посвященном мероприятию паблике "ВКонтакте" можно раздобыть и приглашение – пользователи соцсети периодически предлагают в комментариях к свежим постам "лишние билеты". Кстати, совершенно бесплатно.

Evgeniya Kryukova

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Известная российская киноактриса Евгения Крюкова ("Петербургские тайны", "Досье детектива Дубровского", "Казароза") давно увлечена модой. В начале 2000-х ей прочили модельную карьеру, позже она снялась в рекламных кампаниях некоторых российских модных брендов. А с недавних пор сама стала дизайнером. Одежду бренда Evgeniya Kryukova, основанного в 2016 году, пока нигде не примерить и не увидеть, однако в ближайших планах Евгении – открытие бутика на Новом Арбате. По словам актрисы-дизайнера, одежда Evgeniya Kryukova предназначена для сильных, красивых женщин, гордящихся своей фигурой и не боящихся подчеркнуть талию и линию бедра.

Когда: 14 марта в 21:00.



Goga Nikabadze

Фото: facebook.com/goga.nikabadze

Молодой грузинский дизайнер Гога Никабадзе покорил своими творениями московских модников в 2013-м году. Этому предшествовали восемь лет работы в родном Батуми, стажировка в модной лаборатории Вячеслава Зайцева SLAVA ZAITSEV FASHION LAB, а также признание из уст самого Жана-Поля Готье, впечатленного смелостью молодого экспериментатора. Goga Nikabadze – это всегда удивление, провокация и настоящий праздник. Чего стоит, например, мужская и женская весенне-летние коллекции 2017, выстроенные вокруг мощного золотого сияния, оттененного бежевыми, ярко-алыми и черными акцентами. Сегодня Никабадзе выпускает три коллекции в год – весенне-летнюю, осенне-зимнюю и специальную капсульную коллекцию для бутика дизайнера в Батуми. Он не ограничивается одеждой для взрослых – под брендом Goga Nikabadze выпускается и детская одежда, а также обувь – для всех возрастов.

Когда: 14 марта в 22:00



Lumiér Garson

Фото: facebook.com/jean13rudoff

Творения молодого дизайнера Жана Рудова вызывают стойкую ассоциацию: это же наш Vetements! Рудов так же тонко играет на поле иронии и ловит дух времени – ощущение усталости от высокого фэшна. Логотипы и надписи вроде Haute Couture, разбросанные по некоторым моделям его весенне-летней коллекции 2017, не значат ничего – они просто вплетены в общее полотно, как, например, наружная реклама, заполняющая улицы его родной Перми. Рудов интересен своим свежим взглядом и деконструктивистским настроем – начав как фотограф стрит-фэшна, он будто собрал в своей коллекции все когда-либо увиденное на уличных фриках, спешащих в офиса менеджерах, прогуливающих уроки школьниках. На плечи плаща падает что-то вроде мусорного пакета, кусок юбки словно выкроен из пуховика, а одни джинсы надеты на другие.

Когда: 15 марта в 22:00



Anastasia Dokuchaeva

Фото: facebook.com/MBFWRussia

Бренд молодого российского дизайнера Анастасии Докучаевой с 2014 года создает, по ее словам, "в первую очередь, вещи". Докучаева отрицает присущее многим начинающим дизайнерам желание наделять одежду дополнительными смыслами – искать "ДНК бренда", пестовать некую "философию", – и это просто и понятно. Просты и понятны – и одновременно сложны по исполнению и роскошны по фактурам и цветам – модели, которые создает Анастасия. Сочетание уличного стиля с барочными паттернами, персидскими мотивами и тяжелым сусальным золотом – даже словесного описания достаточно, чтобы у девушки, знающей толк в одежде, загорелись глаза.

Когда: 16 марта в 16:00



SLAVA ZAITSEV FASHION LAB

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Внимание – тут обязательно покажут что-то очень интересное. Вячеслав Зайцев называет Лабораторию, созданную при его Доме моды Slava Zaitsev, "аспирантурой для молодых художников". Целый год начинающие дизайнеры работают под руководством мэтра. Российская неделя моды для многих из них одновременно и первое участие в мероприятии такого уровня, и важный экзамен. На этот раз свои работы представят Галина Бирюкова, Дарья Кожина, Ирина Крючкова, Алексей Михайлов, Варвара Плавинская и Вероника Шабашова.