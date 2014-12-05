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Культура

05 декабря 2014, 11:54

Летающие привидения и мумии появятся в Дарвиновском музее

выставки Ночь в музее культура Государственный Дарвиновский музей квесты семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Вечером 13 декабря в Государственном Дарвиновском музее стартует акция "Последняя ночь в музее – 2014". Она состоится накануне выхода в прокат фильма "Ночь в музее: Секрет гробницы".

По сюжету фильма, главный герой оказывается в музее ночью. В темное время суток в храме древностей оживают экспонаты и происходят диковинные вещи. Почувствовать себя на месте героя ленты "Ночь в музее" могут и посетители Дарвиновского музея. Под потолком там будут летать привидения, а в гардеробе расположатся мумии.

Посетителей ждет встреча с ожившими героями анимационных и фантастических фильмов. В музее откроется магический портал в Англию и Темную башню, скрывающую страну фараонов.

"Участникам праздника будут выданы карты с вопросами на внимательность и знания. Ответы на каждый из них кроются в музейных залах. На всем пути героям будет помогать очаровательный Мистер "П", с которым можно будет сделать памятные фото. Самых находчивых и отважных ждут призы от организаторов", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Награждать призами будут также участников конкурса "Твоя ночь в музее", который пройдет с 14 декабря по 11 января.

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