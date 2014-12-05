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Культура

05 декабря 2014, 10:02

Уникальные елочные игрушки выставят на Поклонной горе

выставки Поклонная гора елочные игрушки экспозиции Центральный музей Великой Отечественной войны

Фото: M24.ru

Выставка "История новогодней игрушки" откроется в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в рамках одноименного семейного фестиваля.

В экспозицию включили около 500 елочных украшений, созданный с 1930 по 1980-е годы. Это совместный интернет-проект коллекционера, историка советской игрушки, реставратора, художника и педагога Сергея Романова и выставка Музея кукол "Кукольный дом Ольги Окуджава".

"На выставке представлены уникальные вещи из личных собраний, семейных архивов, елочные игрушки и новогодние украшения военных лет, почтовые конверты и письма с фронта, поздравительные открытки, пригласительные билеты и детские книги, а также предметы быта 1940-х годов и другие экспонаты из фондов музея", - отметили организаторы.

Выставка будет работать с 16 по 30 декабря и со 2 по 11 января. Время работы – с 10.00 до 22.00.

Добавим, что в рамках фестиваля "История новогодней игрушки" запланированы музыкальные спектакли.

Сюжет: Новый год – 2015

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