Письма Александра I княгине Волконской покажут в музее "Преодоление"

Княгиня Волконская. Фото: museumpreod.ru

С 15 июля в Государственном музее-центре "Преодоление" имени Н.А. Островского откроется выставка "Зинаида Волконская. Женский силуэт времен бессмертной славы". В экспозицию включены воспроизведения рисунков и записей княгини, гравюры 1814-1815 годов, гравированные виды городов Европы начала XIX века, книги, предметы интерьера и театральные эскизы современных постановок о Волконской.

Также посетителям представят опубликованные письма Александра I к Зинаиде Александровне, датированные 1813-1814 годами. Княгиня поддерживала с монаршей особой дружеские отношения. Сопровождая мужа в заграничных походах российской армии, Волконская писала Александру I. В ответных корреспонденциях император делился военно-политическими новостями, описывая переговоры с Австрией о ее присоединении к анти-наполеоновской коалиции или победы в сражениях под Кульмом и Лейпцигом.

Как отмечают в столичном департаменте культуры, княгиню Волконскую называют выразительницей эпохи 1812 года. Эта образованная женщина была избрана в почетные члены Общества истории и древностей Российских и Общества любителей российской словесности при Московском университете. Кроме того, Зинаида Александровна являлась основательницей и хозяйкой Литературно-музыкального салона.

Салон был создан в доме, где княгиня проживала с 1824 по 1829 год. Сейчас в нем располагается музей-центр "Преодоление".

Добавим, что на выставке также представят новые поступления в коллекцию музея — гравюры с видами Рима 1830 годов, мебель в стиле ампир, книги первой четверти XIX века.