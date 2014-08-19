Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №11

Дебаты кандидатов 11-го округа прошли на канале "Москва 24"

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 11 избирательного округа. Кандидаты в депутаты представили избирателям свои программы, ответили на вопросы друг друга и ведущего.

Участие в предвыборных дебатах приняли Вадим Саватеев (ЛДПР), Татьяна Барсукова (Самовыдвиженец), Игорь Силиверстов ("Справедливая Россия"), Андрей Бабушкин ("Яблоко"), Николай Зубрилин (КПРФ). Еще один кандидат отказался от участия.

Саватеев заявил, что баллотируется в депутаты для того, чтобы помочь людям и пригласил всех желающих стать его помощниками. Силиверстов подчеркнул, что имеет ряд инициатив, которые нужно обсудить в Думе и будет концентрироваться на решении жилищных, нравственных и культурных вопросов.

На канале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов 11-го округа

Барсукова отметила, что более 17 лет руководила социальным центром "Отрадное" и знает, что для гармоничного развития детей необходимо наличие уютного двора у каждого дома.

Бабушкин поздравил всех со Спасом и заявил, что уже много сделал для района и готов сделать еще больше. Зубрилин собрался решать проблемы жителей Москвы оказанием гуманитарной помощи Новороссии.

Кандидаты обсудили вопросы честной борьбы на выборах, работу с подрастающим поколением, объединение поликлиник и сотрудничество между собой.

После этого они выступили с заключительным словом, обращаясь к своим избирателям. Один из кандидатов даже обратился к избирателям в стихах.

Избирательный округ № 11

Районы: Алтуфьевский, Марфино, Отрадное Алтуфьевский, Марфино, Отрадное Кандидаты: Бабушкин Андрей Владимирович

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Барсукова Татьяна Митрофановна

Родилась в 1953 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Отрадное". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Башанкаев Станислав Давидович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Домохозяин. Самовыдвиженец.

Зубрилин Николай Григорьевич

Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Орфей". Занимает должность главного инженера. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Саватеев Вадим Витальевич

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве помощи ветеранам боевых действий "Вера и доблесть". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Силиверстов Игорь Витальевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в региональной детско-молодежной общественной организации "Здоровое поколение". Занимает должность художественного руководитея. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.