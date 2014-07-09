Совфед одобрил закон о подгтовке сержантов на военных кафедрах вузов

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Совет Федерации одобрил закон, который позволит готовить на военных кафедрах вузов сержантов и солдат, сообщает МИА "Россия Сегодня".

Согласно документу, студенты-очники смогут заключать с Минобороны России договор об обучении по программам подготовки не только офицеров, но и сержантов, старшин, а также солдат и матросов запаса на военной кафедре своего вуза.

Такие сержанты и солдаты должны будут обязательно проходить учебные сборы и стажировки.





После обучения на военной кафедре студентам будут присваивать воинское звание рядового, матроса или сержанта, старшины. Затем они будут зачисляться в запас.

Отмечается, что студент, отчисленный из вуза за нарушение устава или правил внутреннего распорядка, будет обязан возместить средства, затраченные на его военную подготовку.

Напомним, 4 июля закон о военных резервистах был одобрен Госдумой.