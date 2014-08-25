Вопрос о видеотрансляциях из детсадов вынесут на электронное голосование

Фото: M24.ru, Юлия Телегина

Проект организации видеотрансляций из детских садов для родителей вынесут на электронное голосование в приложении "Активный гражданин". Об этом M24.ru рассказала пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова. Если москвичи одобрят проект, то в столичных детских садах будут установлены камеры. Трансляция картинки будет доступна родителям на городском портале государственных услуг. По данным префектуры ЦАО, эксперимент хотят провести на базе садов при школах № 1262 в районе Якиманка и №2030 в Пресненском районе. Камеры планируется поставить в игровых зонах.

"Эта тема очень чувствительная, поэтому мы хотим для начала ее обсудить с педагогами, родителями, - отметила Елена Новикова. - Голосование будет запущено в приложении в начале – середине сентября. Нужно выяснить, насколько эта идея рентабельна".

По словам представителя IT-департамента, если услуга все-таки появится, она, возможно, будет платной для родителей.

В префектуре Центрального административного округа M24.ru сообщили, что если родители одобрят проект, то эксперимент может быть проведен на базе дошкольных отделений школ № 1262 в районе Якиманка и №2030 в Пресненском районе. Услуга видеотрансляции для родителей во время пилотного проекта будет бесплатной, добавила руководитель структурного подразделения инженерно-технического и хозяйственного обеспечения школы № 2030 Валентина Наумова.

"Установка камер будет обсуждаться с родителями на собраниях. Если они захотят наблюдать за своими детьми, то мы оборудуем игровые зоны видеонаблюдением. Пилотный проект продлится три месяца. Продолжать его или нет - будут решать родители. Если им не понравится сервис, мы демонтируем камеры", - пояснила Наумова.

По ее словам, тендер на установку камер в игровых зонах будет проведен после обсуждения с родительской общественностью.

Напомним, ранее глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев заявлял M24.ru, что видеонаблюдение за малышами в детсадах планируется наладить в начале сентября. Посмотреть записи смогут только родители детей, которые учатся в конкретной группе.

Мобильное приложение "Активный гражданин" было запущено 21 мая 2014 года. Это система электронных референдумов по городским вопросам. За это время в приложении зарегистрировались более 250 тысяч человек. Приложение доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android. Также голосовать можно на сайте www.ag.mos.ru.

Майя Соерова