Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

25 августа 2014, 00:01

Вопрос о видеотрансляциях из детсадов вынесут на электронное голосование

видеонаблюдение здравоохранение образование детские сады родители Елена Новикова Активный гражданин голосование наука и инновации

Фото: M24.ru, Юлия Телегина

Проект организации видеотрансляций из детских садов для родителей вынесут на электронное голосование в приложении "Активный гражданин". Об этом M24.ru рассказала пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова. Если москвичи одобрят проект, то в столичных детских садах будут установлены камеры. Трансляция картинки будет доступна родителям на городском портале государственных услуг. По данным префектуры ЦАО, эксперимент хотят провести на базе садов при школах № 1262 в районе Якиманка и №2030 в Пресненском районе. Камеры планируется поставить в игровых зонах.

"Эта тема очень чувствительная, поэтому мы хотим для начала ее обсудить с педагогами, родителями, - отметила Елена Новикова. - Голосование будет запущено в приложении в начале – середине сентября. Нужно выяснить, насколько эта идея рентабельна".

По словам представителя IT-департамента, если услуга все-таки появится, она, возможно, будет платной для родителей.

В префектуре Центрального административного округа M24.ru сообщили, что если родители одобрят проект, то эксперимент может быть проведен на базе дошкольных отделений школ № 1262 в районе Якиманка и №2030 в Пресненском районе. Услуга видеотрансляции для родителей во время пилотного проекта будет бесплатной, добавила руководитель структурного подразделения инженерно-технического и хозяйственного обеспечения школы № 2030 Валентина Наумова.

"Установка камер будет обсуждаться с родителями на собраниях. Если они захотят наблюдать за своими детьми, то мы оборудуем игровые зоны видеонаблюдением. Пилотный проект продлится три месяца. Продолжать его или нет - будут решать родители. Если им не понравится сервис, мы демонтируем камеры", - пояснила Наумова.

По ее словам, тендер на установку камер в игровых зонах будет проведен после обсуждения с родительской общественностью.

Напомним, ранее глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев заявлял M24.ru, что видеонаблюдение за малышами в детсадах планируется наладить в начале сентября. Посмотреть записи смогут только родители детей, которые учатся в конкретной группе.

Мобильное приложение "Активный гражданин" было запущено 21 мая 2014 года. Это система электронных референдумов по городским вопросам. За это время в приложении зарегистрировались более 250 тысяч человек. Приложение доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android. Также голосовать можно на сайте www.ag.mos.ru.

Майя Соерова

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать