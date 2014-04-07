До конца года Москва закупит 26 поездов с системой видеонаблюдения

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Московские власти планируют до конца года закупить еще 26 поездов с системой видеонаблюдения, говорится в сообщении, размещенном на официальной странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Facebook.

"Новые поезда ЦППК уже оснащены внешними видеорегистраторами (на крыше, в начале и конце состава) и видеонаблюдением внутри салона. До конца года мы планируем закупить еще 26 таких составов", - отмечается в сообщении.

Система видеонаблюдения позволяет следить за состоянием подвижного состава, исключить "зацеперов", а также повышает безопасность пассажиров в салоне.

Ранее глава ЦППК Михаил Хромов сообщал, что обновленные составы появятся на Рижском, Савеловском, Киевском и, возможно, Курском направлениях.