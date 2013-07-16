В акции "Южная Велоночь" примут участие до 5 тысяч человек

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С 20 на 21 июля в столице стартует седьмая по счету "Велоночь" - мероприятие, направленное не только на популяризацию велоспорта, но и на интерактивное изучение городского пространства. В нынешнем году маршрут включает 8 остановок. Одними из главных станут - жилой комплекс Северное Чертаново и Коломенское. "Велоночь-2013", посвященная 120-летнему юбилею Владимира Маяковского, пройдет через Южный и Юго-Западный округа.

Московская "Велоночь" от прочих творческих акций отличается тем, что не заимствована из-за рубежа. Наоборот, российский проект активно экспортируется за границей – в Лондоне, Нью-Йорке, Стамбуле, Риме, а также в Санкт-Петербурге.

"В следующем году мы готовим большое велособытие в Рио-де-Жанейро. Оно пройдет перед карнавалом. Также планируем музыкальный веловечер в Лондоне. В мире сейчас тренд на велосипеды, которые позволяют лучше прочувствовать город", - рассказал журналистам руководитель проекта Сергей Никитин.

В этом году колонна велосипедистов растянется на 3 километра. Особое внимание будет уделено безопасности участников, поэтому веломаршрут согласовывают с сотрудниками ГИБДД. Регистрация на мероприятие завершится 17-18 июля, свободные места еще есть. За 24 часа до начала участник получит информацию о месте и времени старта.

В общей сложности в акции примут участие 4-5 тысяч активистов. Как отметил арт-директор "Велоночи" Валентин Дьяконов, личный творческий вклад участников приветствуются. Например, в Лондоне организаторы предложили аудитории выбрать образы, близкие викторианскому стилю.

По традиции, на "Велоночи" выступят известные архитекторы и урбанисты. В числе приглашенных гостей – главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как подчеркнул председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Сергей Шпилько, для гостей столицы велосипед стал одним из основных экскурсионных средств.

"Сегодня велоэкскурсии по городу предлагают 10 компаний. Они есть на ВВЦ, в парке Горького. Это и индивидуальные, и групповые, и экскурсии на английском языке. Стоимость платных – от 250 до 500 рублей. В городе также появились велохостелы, где можно ночевать с велосипедами. До конца года мы планируем разработать велопутеводитель по Москве", - отметил Шпилько.

Вот уже второй год ведомство поддерживает "Велоночь", отмечая ее высокий потенциал. В качестве показателя популярности акции за границей Шпилько привел статистические данные – 15-20 процентов участников являются иностранцами. В прошлом году в ночное путешествие от станции метро Кутузовская до Воробьевых гор отправились туристы из Италии, Франции и Германии.

Кстати, приятным бонусом для участников, которые выйдут на веломаршрут, станет специальный диск с записями стихотворений Владимира Маяковского. Произведения поэта будут читать артисты театра имени Маяковского. Также на диске можно найти авторские прочтения. Часть записи можно будет услышать на радио "Маяк", на волнах которой будет проходить виртуальное ночное велопутешествие.

Что касается развития велосипедного спорта в целом, то, по словам Шпилько, в пределах Бульварного кольца уже функционируют порядка 30 велопарковок. Также работают 154 пункта велопроката. В Битце и Капотне построили 15 километров велодорожек, 51 километр планируют обустроить до конца года (из них 15 – в парке Горького и в "Музеоне").