В Таиланде от сердечного приступа скончался архитектор и общественный деятель Вячеслав Глазычев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общественной Палаты.

"К сожалению, мы можем подтвердить информацию, появившуюся в СМИ, что Глазычев скончался. Он умер прошлой ночью в Таиланде от сердечного приступа", - сказал собеседник агентства.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Андрей Дворников сообщил, что Глазычев скончался во вторник вечером на острове Ко Чанг. "Вячеслав Леонидович Глазычев скончался вчера вечером. Около 21.30 по местному времени (18.30 мск) ему стало плохо, и он потерял сознание. Скорая помощь приехала очень быстро и доставила россиянина в больницу, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался", - сказал Дворников.

"Тело пока находится в больнице. Подготовку к отправке ведет одна из таиландских похоронных фирм. Я хотел бы от имени работников посольства принести наши искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Леонидовича, и заверить их, что мы делаем все возможное для скорейшей доставки гроба с телом покойного в Москву", - добавил консул.

Вячеслав Леонидович Глазычев родился 26 февраля 1940 года в Москве. Глазычев - доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института, член Общественной палаты, а также исследователь проектного творчества и архитектурного наследия, критик, переводчик, публицист. Также он являлся членом экспертной группы конкурса на концепцию развития московской агломерации.

На сайте Вячеслава Глазычева можно ближе познакомиться с его деятельностью.