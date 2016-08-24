География и история: в честь кого назвали 15 новых улиц в Москве

Новый жилой комплекс в поселке Северный. Фото: mos.ru

Полтора десятка столичных улиц получат новые имена. Об этом сообщает mos.ru. Изменения коснутся безымянных и проектируемых проездов в ТиНАО, СВАО, САО, ЮЗАО и ВАО. О том, в честь кого или чего их назвали – в материале m24.ru.

Афанасовское шоссе и Мерянка в Заболотье

Новое шоссе в столице – Афанасовское – образуется при объединении проездов №6559 и 6554 в районе Северный. Это дорога от поворота на Поведники с Дмитровского шоссе к деревне Афанасово. Протяженность Афанасовского шоссе составит 2,3 километра. Ранее депутаты предлагали назвать этот участок улицей Северной водопроводной станции.

Кроме того, в поселке Северный вместо проектируемого проезда № 6558 появится улица Заболотье, а вместо проезда № 5556 – Старомарковский проезд. В то же время вдоль реки Мерянка, дающей начало Долгопрудненским прудам и впадающей в Клязьминское водохранилище, расположится одноименная улица.

"Академические" улицы

Академик Георгий Флеров, 1987 год. Фото: ТАСС/Юрий Туманов

Кроме исторических топонимов, район Северный ожидает целый ряд "академических" переименований. Четыре улицы назовут в честь именитых ученых-физиков, чья научная деятельность была связана с Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

Так, Проектируемый проезд № 239а получит название "улица Федора Дубовицкого" – в честь одного из основателей МФТИ, а также автора исследований в области химической кинетики, теории горения и взрыва. На месте Проектируемого проезда № 4966 появится улица Академика Христиановича – выдающегося ученого в области механики. Он принимал участие в создании МФТИ и Нижегородского государственного университета.

Проектируемый проезд № 5557 назовут улицей Академика Флерова – одного из крупнейших ядерных физиков XX века, соавтора первой советской атомной бомбы и открытий целого ряда новых элементов, а также сооснователя Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Проектируемый проезд № 244 получит название "улица Летчика Спирина" – в честь первого начальника военной кафедры МФТИ, Героя Советского Союза и доктора географических наук. Прежде его именем была названа улица района Лианозово. Но в ходе застройки этот топоним исчез с карты Москвы.

Памятник академику А. М. Прохорову на Университетском проспекте Фото: wikipedia.org/Lesio

В Тимирязевском районе на месте Проектируемого проезда № 553 появится улица Академика Лисицина – в честь одного из основоположников семеноводства и селекционного дела в СССР. Он создал наиболее популярные в России сорта озимой ржи. А в Гагаринской районе на юго-западе столицы безымянную площадь на пересечении Ленинского и Университетского проспектов назовут именем нобелевского лауреата физика Александра Прохорова – одного из создателей квантовой электроники и лазерных технологий. Имя советского ученого носят Институт общей физики РАН, Российская инженерная академия. На Университетском проспекте в июле прошлого года установлен памятник знаменитому физику.

Жемчужина ТиНАО

В Троицком и Новомосковском административном округах появятся улицы Жемчужная и Благодатная. Благодатной назовут улицу на месте безымянного проезда в деревне Богородское. А Жемчужной улицей станет проезд в ЖК "Марьино Град" в деревне Марьино поселения Филимонковское. Название выбрано по гербу поселения, который представляет собой жемчужину в раскрытой раковине. Кроме того, в Филимонковском назовут улицу в честь реки Ликовка. А рядом с поселком Валуево появится Валуевская Слобода. В то же время на месте Проектируемого проезда № 5177 между Петровской и Мастеровой улицами на востоке Москвы появится улица Удмуртская.