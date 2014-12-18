"Вечер": Главная новогодняя ель добралась до Соборной площади

Главную новогоднюю ель страны доставили на Соборную площадь Кремля, передает канал "Москва 24". Показ уже украшенного дерева состоится 23 декабря.

Напомним, что главный новогодний атрибут страны срубили в Рузском районе Подмосковья. "Очень здорово, что традиция, которую заложил еще Петр Первый, вернулась, и из Московской губернии в последние годы елки мы провожаем на главную площадь нашей страны", – отметил министр культуры Московской области Олег Рожнов.

Новогодняя красавица уже получила специальный сертификат главной ели России, который Рожнов вручил главе Рузского района Максиму Тарханову.

Ранее M24.ru сообщало, что новогоднюю ель украсят пожаробезопасными светодиодными лампами. На праздничной ели разместят три тысячи игрушек, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Дерево будет украшено шарами цветов российского флага.

Как украсят Москву к Новому году

Ели, которую установят в Кремле, исполнилось 100 лет, ее высота составляет 31 метр, а диаметр ствола – 72 сантиметра. Главную новогоднюю елку выбирали из семи претенденток. Конкурс начался еще летом. Критерии выбора были весьма строгими: высота – не менее 30 метров, обхват ствола – 70 см. Молодые ели не могут соответствовать таким параметрам, поэтому дереву должно быть никак не меньше 100 лет. Кроме того, дерево должно было расти рядом с дорогой, чтобы его было легко срубить и транспортировать.

Напомним, в прошлом году новогоднюю елку привезли из Нарофоминского района Московской области. Выбирали ее из 54 деревьев, ее возраст – более 100 лет, а высота – 30 метров. В поисках этой елки использовались данные вертолетной и космической съемки.

К 31 декабря в центре Москвы установят 85 новогодних елок. Помимо пушистых красавиц на улицах города появятся разноцветные декоративные полотнища. 15 елок установят в Мещанском районе, по 14 – в Пресненском и Красносельском, 8 – в Хамовниках, по 7 – в Таганском и Басманном районах, 6 – в Тверском, по 5 – на Арбате и в Замоскворечье, 4 – в районе Якиманка.

Кроме того, на перилах мостов и эстакад развесят около двух тысяч декоративных полотнищ. Демонтировать элементы новогоднего оформления начнут 20 января будущего года.