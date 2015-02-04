В столице появилась улица Кремлевских курсантов и сквер Ефросиньи Московской

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Сергей Собянин присвоил новые названия четырем столичным улицам и одному скверу. Все дороги, получившие названия, ранее были проектируемыми проездами, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Так, Проектируемые проезды №№ 6158 и 6159 в Хорошевском районе стали улицей Маршала Судеца. Проектируемый проезд №813 в Люблине назвали аллеей Кремлевских курсантов, а Проектируемый проезд №6216 в районе Москворечье-Сабурово окрестили улицей Колобашкина. Кроме того, столичные власти присвоили безымянному до этого скверу в Котловке название - сквер Ефросиньи Московской.

Чью память увековечили в названиях улиц Маршал Владимир Судец - советский военачальник, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. С 1962 по 1966 год занимал пост замминистра обороны СССР

Ефросинья Московская - в миру Евдокия, великая княгиня, жена Дмитрия Донского. Вошла в историю России и православной церкви, как святая, стоявшая у истоков объединения Руси

Виктор Колобашкин - на протяжении 9 лет возглавлял МИФИ. Занимался исследованиями гамма-лучей

"Мосгорсправка": Что делать жителям переименованной улицы

Последнее масштабное присвоение названий улицам Москвы было в октябре прошлого года. Пять проектируемых проездов в столице получили названия. Улицы с новыми именами появились в районах Филевский парк, Зябликово, Печатники и Гольяново.

Ранее M24.ru сообщало, что в городе появились Мазиловская улица в районе Фили-Давыдково. Два безымянных столичных сквера также обзавелись названиями. Зеленая территория, находящаяся на пересечении Нового Арбата и Арбатского переулка, стала сквером Киселева, а на пересечении Красноказарменной и Волочаевской улиц - сквером Воинов-Победителей.

Помимо прочего, строящейся станции столичного метро Кожуховской линии "Салтыковская улица" было присвоено наименование "Улица Дмитриевского". Скверу на пересечении Большого Толмачевского и Лаврушенского переулков - имя писателя Ивана Шмелева, а сквер, расположенный между улицей Цюрупы и Болотниковской улицей, назвали в честь гвардии полковника Ерастова.

Этим летом было решено назвать безымянный проезд на юго-западе Москвы в честь ученого-физика Сергея Капицы, а магистраль, расположенную между Ленинским проспектом и улицей Косыгина, - улицей Академика Зельдовича. Проектируемый проезд № 3888 в Южном округе переименовали в честь Маршала Шестопалова, а сквер, расположенный между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами, был назван в честь писателя Антона Чехова.

Отметим, что согласно московским законам, присвоить имя известного российского или зарубежного деятеля можно только новой улице и только по прошествии десяти лет после смерти этого человека. Отменить ограничение имеют право только президент России или мэр Москвы.