Прокурор в суде предложит меру наказания для националиста Марцинкевича

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Кунцевский суд Москвы во вторник проведет прения сторон по уголовному делу в отношении националиста Максима Марцинкевича. Сторона обвинения предложит суду меру наказания в отношении подсудимого.

Как сообщил МИА "Россия сегодня" адвокат Алексей Михальчик, в понедельник суд допросил его подзащитного, тот признал, что размещал два видеоролика, но никакого отношения к монтажу или съемке не имел. Также в суде выступила эксперт, сообщившая, что никаких призывов в них не содержится, сказал адвокат.

Напомним, Марцинкевич, активист радикальных организаций, был задержан 17 января на Кубе по запросу Интерпола, после чего депортирован в Россию. Он обвиняется по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, дело было возбуждено после размещения "Тесаком" в соцсетях трех роликов, содержащих "высказывания и призывы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку". Ролики были сняты во время его пребывания на Украине.

Марцинкевич уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости. По новому делу ему грозит до 5 лет лишения свободы.