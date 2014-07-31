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Общество

31 июля 2014, 16:51

Москомтуризм запускает пешеходную экскурсию по окрестностям Неглинки

туризм пешеходные маршруты маршруты и гиды пешеходные экскурсии

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре города запускают новую пешеходную экскурсию, которая пройдет по окрестностям реки Неглинной - от Суворовской до Трубной площади. Первая регулярная прогулка с гидом по новому маршруту состоится 1 августа в 19.30, сообщает пресс-служба Москомтуризма.

Экскурсия начнется возле театра Российской Армии - шедевра сталинской архитектуры. Затем гости прогулки увидят правый флигель Мариинской больницы, где родился Федор Михайлович Достоевский и заглянут в Екатерининский парк. Его пруд - это один из последних выходов на поверхность реки Неглинки, которая еще в 1819 году была "заключена" в трубу.

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Участники экскурсии отправятся на Божедомку и узнают, откуда у района появилось такое название. Далее группа пройдет по улице Дурова, где разворачивалась история династии дрессировщиков. Гидом станет коренной москвич, москвовед и учитель-германист Андрей Петров.

Маршрут пройдет также по Самотечным переулкам и Цветному бульвару – любимому месту прогулок москвичей, которое в XIX веке, впрочем, приобрело сомнительную славу городского дна из-за открывшегося трактира "Крым" с подвалами под названием "Ад" и "Преисподняя". Следующим пунктом экскурсии станет Грачевка, где Куприн собирал материалы для знаменитой своей "Ямы".

На Трубной площади участники прогулки остановятся возле бывшего здания ресторана "Эрмитаж", где трудился повар Люсьен Оливье, автор знаменитого салата.

Предполагается, что новая экскурсия займет достойное место в коллекции столичных пешеходных прогулок с гидами. С другими столичными экскурсионными маршрутами можно познакомиться здесь.

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