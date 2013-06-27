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Москва 24

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Общество

27 июня 2013, 13:56

Поток туристов из Китая и Индии в Москву увеличился на 50%

туризм маршруты туристы Георгий Мохов

"План города": Георгий Мохов о развитии туризма в Москве

В 2012 году началась активная работа по превращению российской столицы в полноценный туристический центр. В рамках государственной программы Москвы развития индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы продолжается работа над созданием туристических услуг европейского класса.

Доступная информация, в том числе на английском языке, новые экскурсионные маршруты, понятная навигация по городу - это только небольшая часть того, что способно привлечь в Москву новых туристов. В 2013 году для туристов разработали новый маршрут: купив один билет путешественник может совершить экскурсию по городу как на автобусе, так и на речном трамвайчике.

"Мы готовим несколько туристических маршрутов для лиц с ограниченными возможностями, то есть где есть пандусы, подъемники... Мывсячески стараемся облегчить экскурсионные программы в городи", - рассказал "Москве 24" замглавы комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Георгий Мохов.

Столица превысила отметку в 5 миллионов иностранных прибытий через московский авиаузел, это значительно продвинуло город в рейтинге мировых туристических столиц.

"Мы видим скачкообразный прирост потока туристов из стран юго-восточной Азии, Китая. По Индии мы получили прирост почти в 50%, по Китаю - также почти в 50% по результатам прошлого года и по началу этого. А главное - увеличилось число индивидуальных туристов", - отметил Мохов.

В 2012 году Москва заняла второе место в международном рейтинге наиболее интересных для туристов стран Travellers Choice. За год до этого город занимал четвертое место.

По словам Мохова, пока в Москве существует недостаток бюджетных гостиниц. Всего насчитывается 77 хостелов на 3,5 тысячи мест. Средняя цена за сутки - 800 рублей.

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