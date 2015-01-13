Для китайских туристов запустили первый мобильный путеводитель по Москве

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С 1 января туристы из Китая могут воспользоваться бесплатным мобильным путеводителем "TopTripTip - Москва", сообщает пресс-служба Москомтуризма.

Создала китайскую версию приложения компания "Аппреал" при поддержке Комитета по гостиничному хозяйству и туризму правительства Москвы.

В путеводителе доступна информация об интересных для туристов объектах, мероприятиях и маршрутах. Контент постоянно обновляется, сейчас в разработке подобный путеводитель для устройств на базе Android.

Как отметил разработчик путеводителя "TopTripTip" Андрей Сулейков, его аудитория уже превышает 150 тысяч пользователей, при этом с выходом версии на китайском языке прогнозируется рост аудитории до полумиллиона человек в течение первого квартала 2015 года.

В ведомстве напомнили, что еще начиная планировать свое путешествие в Москву, китайские туристы получают информацию о туристских ресурсах столицы на Московском городском туристском портале, который с 2012 года работает на китайском языке.

По словам главы Москомтуризма Сергея Шпилько, разработка мобильных приложений, которыми туристы привыкли пользоваться во всем мира - важное направление работы по созданию в Москве индустрии гостеприимства. В частности, планируется создание аналогичного приложения для туристов из Кореи, поток которых, несмотря на кризис и санкции, по предварительным данным, вырос на 42% в 2014 году.

Напомним, в настоящее время в Москве также доступна суточная карта Prime Pass.

С помощью карты, действующей 24 часа, можно безлимитно ездить на общественном транспорте, а также посетить несколько культурных учреждений. Это планетарий, зоопарк, Третьяковская галерея и Музей Москвы. Чтобы воспользоваться Prime Pass, достаточно приложить карту к турникету (в метро или в автобусах) или к специальному сканеру - в музеях.