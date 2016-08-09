Флотели для проживания болельщиков могут разместить к чемпионату мира – 2018

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10 плавучих гостиниц для проживания болельщиков могут разместить в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Флотели планируется пришвартовать у причала Северного речного вокзала, от которого недалеко добираться до футбольных стадионов. В мае прошла рабочая встреча с представителями крупнейших круизных компаний, которые готовы предоставить более 10 судов.

"Круизные компании готовы предоставить более 10 теплоходов, сервис на которых будет полностью адаптирован к запросам болельщиков. При этом место стоянки на Северном речном вокзале Москвы удобно с точки зрения транспортной доступности стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (в особенности стадиона "Открытие Арена"), и с точки зрения выхода на основные экскурсионные маршруты", – пояснили в пресс-службе.

Однако городские власти надеются, что дефицита гостиничных мест во время мундиаля и так удастся избежать. "Оценить в полной мере потребность в номерном фонде во время проведения чемпионата мира в настоящий момент не представляется возможным", – отметили в департаменте туризма.

Свои суда для размещения болельщиков и туристов готовы предоставить три крупнейшие круизные компании: ОАО "Московское речное пароходство", "Инфофлот" и "ВодоходЪ".

Гендиректор ОАО "Московское речное пароходство" Константин Анисимов рассказал m24.ru, что подобный опыт размещения болельщиков был во время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА. "Во время финала Лиги чемпионов в 2008 году в Москве просто не хватило гостиниц для размещения, поэтому в порту Северного речного вокзала ставились шесть-семь теплоходов. На Универсиаде в Казани также было порядка пяти теплоходов. В этом году на чемпионате мира по хоккею суда размещались в портах в Санкт-Петербурга", – пояснил Анисимов.

По его словам, месторасположение на Северном речном вокзале будет удобно для фанатов. "Болельщики не горят желанием поселяться в дорогих отелях, им нужно удобное и недорогое размещение и безопасность. По сравнению с гостиницами флотели значительно дешевле. На суднах есть и рестораны, и бары, и отдельные каюты. В Москве Северный речной вокзал находится в 10-15 минутах пути от стадиона "Спартак", от стадиона "Динамо" тоже не далеко. До "Лужников" дорога займет около получаса, – пояснил глава компании. – Мы готовы предоставить два-три теплохода по 250 мест".

Гендиректор круизной компании "Инфофлот" Александр Сахаров рассказал m24.ru, что они также выделят три теплохода. "Надо понимать, что круизный теплоход сейчас – это полноценный плавучий отель. Средняя площадь каюты – 14 квадратных метров, что достаточно комфортно для проживания. Естественно, все традиционные удобства присутствуют, – пояснил он. – Обычные гостиницы не всегда загружены после окончания массовых мероприятий. Теплоход может переплывать из города в город. Это удобная схема размещения, которая применяется во всем мире".

Сахаров добавил, что по Москве-реке суда такого класса перемещаться не смогут. "На реке низкие мосты и недостаточная глубина. Стоянка возможна, скорее всего, только в акватории Северного речного вокзала", – пояснил он.

Директор по внутреннему туризму круизной компании "ВодоходЪ" Андрей Смолин рассказал m24.ru, что компания может выделить более 10 судов, если потребуется. "У нас всего 27 четырехпалубных теплоходов, их средняя вместимость примерно 250 человек. Мы готовы предоставить даже больше десяти теплоходов. Тем более, они оборудованы всем необходимым, чтобы принять всех болельщиков: каюты со всеми удобствами, санузел, кондиционер, телевидение. Мы сможем организовать и питание в любом объеме для пассажиров, потому что на каждом теплоходе есть два ресторана плюс бары", – пояснил Смолин.

Всего к чемпионату мира по футболу в Москве планируется открыть 115 гостиниц на 50 тысяч мест. Причем самый дорогой гостиничный номер будет стоить Всего к чемпионату мира по футболу в Москве планируется открыть 115 гостиниц на 50 тысяч мест. Причем самый дорогой гостиничный номер будет стоить 650 тысяч рублей , а самый дешевый - обойдется почти в 3,5 тысячи рублей. Туристы смогут разместиться и в хостелах, которых в Москве насчитывается порядка 350. При этом все хостелы должны пройти процедуру классификации, иначе они не смогут принимать гостей Чемпионата Мира по футболу. Оставшихся болельщиков могут разметить в пионерлагерях и общежитиях . Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что для размещения болельщиков могут использовать теплоходы. Согласно требованиям ФИФА, Москва к ЧМ-2018 обязана предоставить для болельщиков 100 отелей, располагающихся в радиусе до 100 километров от стадионов, общей вместимостью 17 тысяч номеров. Гостиницы должны соответствовать категории не ниже "две звезды". Столичные гостиницы во время проведения чемпионата мира по хоккею были заполнены на 75 процентов. На момент проведения чемпионата в Москве насчитывалось 278 гостиниц, 389 мини-отелей, 350 хостелов. Общий номерной гостиничный фонд столицы составлял более 50 тысяч номеров.





Член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал, что плавучие гостиницы – достаточно специфический вид размещения туристов. "Нужно понимать, что уровень сервиса и качество размещения на теплоходах не может быть выше, чем в хорошей гостинице. Хотя в Европе есть практика, когда размещение на воде считается элитным и дорогим, если оно с красивыми видами на город и в удобном месте", – пояснил эксперт.

По его словам, такой способ размещения болельщиков используется повсеместно при проведении крупных спортивных соревнований. "К чемпионату мира по футболу флотели делать вполне разумно, и это решает определенные задачи, так как у нас большая акватория Москвы-реки и есть куда пришвартовать теплоходы. Их можно применять при недостатке мест размещения в городе", – подчеркнул он.

Мохов добавил, что Северный речной вокзал находится достаточно далеко от центра. "Многие могут не захотеть селиться так далеко, но весь вопрос будет в том, какая загрузка будет на гостиницы в этот период времени. Для болельщиков экономичные средства размещения больше подходят, чем дорогие. Поэтому делать на теплоходах двухзвездочные каюты для групп болельщиков вполне можно", – заключил собеседник m24.ru.

Вице-президент Федерация рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина считает, что никаких неудобств болельщики при размещении на теплоходах не будут испытывать. "Мы хорошо опробовали такую систему во время проведения сочинской Олимпиады. Теплоходы были очень востребованы, поскольку суда, которые используются для проживания, вполне комфортабельны. Там есть своя система классификации, они очень удобны, – пояснила она. – Однако во время Олимпиады теплоходы не использовались в полном объеме, в котором могли, потому что номеров в отелях было достаточное количество".

Гостенина добавила, что иностранные туристы тоже будут выбирать данный вид размещения на воде. "Плавучие гостиницы достаточно популярны у европейцев. При этом цена гостиниц будет зависеть от удобств, которые предложит флотель. Я думаю, что будет несколько вариантов", – отметила эксперт.

По ее словам, проблему доступности футбольных стадионов могут решить транспортные шаттлы. "В городе проблема транспорта будет решена на сто процентов, если использовать так называемые шаттлы – автобусы, которые курсируют до места проведения соревнований", – заключила собеседница m24.ru.

В столице для гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года подготовят специальные экскурсии по спортивным объектам Москвы. В маршруты так называемого спортивного туризма могут включить стадионы и ледовые дворцы, бассейны или теннисные корты. Например, гостям покажут "Лужники", "Динамо" и "Открытие Арена", где на экскурсиях расскажут об истории спорта. Планируется разработать специальные туристические маршруты для болельщиков и их жен. Кроме того, для фанатов создадут единый бесплатный проездной билет, который будет действовать на городском транспорте и железной дороге за 18 часов до и после матча. На московских стадионах во время матчей будут дежурить наркологи.