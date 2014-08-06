Сам себе турфирма: сервисы для самостоятельных путешествий

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"Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!" – шутили юмористы Советского Союза, намекая, что лучше увидеть далекие страны самому, чем любоваться на них в телепередачах. Позже появилась другая шутка - об участниках автобусного тура, которые могут вспомнить, посещали ли они тот или иной город, только распечатав фотографии. Однако российские туристы стойко выдерживали и напряженный ритм экскурсионных туров по Европе, и толпу соотечественников в чартерах: ведь готовые туры давали возможность не беспокоиться о визе, номере в отеле, трансфере из аэропорта и экскурсионной программе.

В последнее время беспокойства любителям организованного туризма все равно хватает с избытком: туроператоры с пугающей регулярностью становятся банкротами, а их клиенты остаются без оплаченных поездок или, что еще хуже, без ночлега и обратных билетов в незнакомой стране. Может, пора перебираться в стан самостоятельных путешественников? Тем более, существует масса способов проще и дешевле организовать свой отдых, не выходя из дома.

"Путешествия": Как правильно собрать чемодан

Полет в сети

Авиаперелет – порой наиболее затратная часть отпускного бюджета, и именно на перелете экономят покупатели пакетных туров – за счет дешевых чартерных рейсов. Причем фирмы отправляют туристов не в самые удобные аэропорты: например, путешествие по Италии для многих клиентов турфирм начинается в аэропорту Римини, даже если в этот же день им предстоит ехать в Рим или в другие регионы страны.

Приобретая билет самостоятельно, выбираешь регулярный рейс и платишь больше. Зато можно самому выбрать авиакомпанию и время вылета и быть уверенным, что самолет отправится точно по расписанию, а не задержится на неопределенный срок. К тому же и при самостоятельной покупке билетов тоже есть возможность сэкономить.

Во-первых, проверенный способ – покупать билеты заранее. Тому, кто может спланировать отпуск за полгода, перелет обойдется в значительно меньшую сумму, чем тому, кто озаботился покупкой за несколько недель до поездки.

Во-вторых, помимо дорогих прямых рейсов есть стыковочные, которые, как правило, стоят меньше. Например, в Амстердам дешевле добраться прибалтийскими авиалиниями через Ригу, чем напрямую "Аэрофлотом" или голландской KLM. Бояться пересадок не стоит: главное при покупке правильно рассчитать время, оставив на пересадку 2-3 часа, в зависимости от размеров стыковочного аэропорта. Даже если вылет из Москвы по каким-то причинам вдруг задержится и пассажир не успеет на пересадку, это будет считаться виной авиакомпании: человека обязаны посадить на ближайший рейс. А если ему приходится заночевать в месте стыковки, компания предоставляет трансфер, отель и питание.

Кстати, есть свой плюс и в длительной пересадке - при наличии визы можно успеть посмотреть "транзитный" город. Во многих небольших европейских столицах нескольких часов вполне хватает для обзорной экскурсии.

Как работают авиакомпании-лоукостеры

В третьих, сэкономить можно, выбрав компанию-лоукостер. Эти перевозчики часто базируются в менее крупных аэропортах, выбирают для рейсов максимально неудобное время, когда аэропортовый сбор меньше, не включают в стоимость билета еду и напитки, вводят более строгие нормы провоза бесплатного багажа, зато и цены предлагают демократичные. В Россию летают не все дискаунтеры, но все же испанский Vueling, британский EasyJet, венгерский Wizz Air, турецкий Pegasus, немецкий Air Berlin и еще несколько низкобюджетных перевозчиков позволяют уменьшить расходы на поездку в Европу.

Разумеется, удобный вариант маршрута нужно еще поискать. И тут помогают полезные онлайн-поисковики.

Популярные системы поиска и бронирования авиабилетов через Интернет: Onetwotrip, Aviasales, Skyscanner, Momondo. Все эти сервисы русифицированы, позволяют задать разные параметры поиска и увидеть динамику цен не только на выбранную дату, но и на ближайшие дни. Помимо городов и даты вы можете вводить ограничения по длительности пересадок и времени вылета и прибытия. К тому же они предлагают дополнительные услуги вроде поиска отеля и бронирования автомобиля. Правда, имеет смысл сравнить результаты нескольких поисковиков: не все они учитывают предложения низкобюджетных перевозчиков.

Мнение туриста Алексей, опытный путешественник: "Из поисковых серверов мне больше всего нравится momondo, потому что он показывает рейсы лоукостеров, например, Wizz Air. Зато на сайтах авиакомпаний можно увидеть, на какие направления и даты они предлагают скидки, и купить более дешевые билеты по акции".

Алексей, опытный путешественник: "Из поисковых серверов мне больше всего нравится momondo, потому что он показывает рейсы лоукостеров, например, Wizz Air. Зато на сайтах авиакомпаний можно увидеть, на какие направления и даты они предлагают скидки, и купить более дешевые билеты по акции".



Если приобретать билет тут же, на сайте бронирования, процент от стоимости покупки достанется сайту либо агентству, в которое он перенаправляет пользователей. Чтобы избежать этого, можно зайти на сайт выбранной авиакомпании и уприобрести билет напрямую на нужную дату и время. Хотя порой системы бронирования предлагают билеты дешевле, чем сами перевозчики.

Места есть всегда

"Путешествия": Что нужно сделать первым делом в номере отеля

Выбор отелей значительно шире, чем выбор авиакомпаний. Определяясь с размещением самостоятельно, путешественник может быть уверен, что в последний момент туристическая компания не поставит его перед фактом "В этой гостинице мест нет" и не поселит вместо исторического центра в пригороде, а вместо пляжной "пятерки" в четырехзвездочной гостинице с худшим сервисом.

Выбирая жилье без посредников, можно подобрать нестандартные варианты, которые вряд ли предложит турфирма, вроде жилья в бывшем аббатстве. Кроме того, к услугам самостоятельных путешественников - масса гостевых комнат и хостелов в историческом центре европейских столиц или апартаментов на курортах. Варианты бывают очень разными по соотношению "цена – качество": например, уютную гостевую комнату с собственной ванной и правом пользования кухней в историческом центре можно снять значительно дешевле, чем отель. При этом хозяева комнат предлагают своим постояльцам еще и массу дополнительных услуг от дешевой доставки в аэропорт до велопроката и экскурсий по городу.

Фото: ИТАР-ТАСС

Искать вариант проживания тоже удобно на поисковых сайтах, среди которых наиболее популяренBooking.com. Здесь у пользователя есть возможность задать массу параметров: поиск по цене, близости к центру города, типу отеля, количеству звезд или видам дополнительных услуг. Можно прочесть подробное описание выбранного номера и отзывы других постояльцев, сравнив положительные и отрицательные комментарии. Многие гостиницы предлагают забронировать номера без предварительной оплаты, но в таком случае цена окажется повыше. Зато такое бронирование легко отменить, если позже вам попадется более удобный вариант размещения. Именно поэтому бронирование через Booking часто используют те, кому нужно подтверждение от отеля для получения визы: выбираешь гостиницу без предоплаты, отдаешь в консульство распечатку подтверждения бронирования и продолжаешь спокойно выбирать другие места для ночлега.

Мнение туриста Сергей, тревел-блогер: "Самое надежное – обращаться к "производителям туристических услуг", то есть к отелям и авиакомпаниям, напрямую, минуя туристические фирмы. У всех авиакомпаний имеются сайты, на которых можно купить билеты. Порой это дешевле, чем покупать через посредников, потому что авиакомпании регулярно проводят распродажи для тех, кто покупает билеты у них напрямую. А вот сайты-посредники никаких распродаж не устраивают. Разумнее всего посетить сайт самой авиакомпании и сайт компании-посредника, чтобы сравнить, чье предложение выгоднее. Сергей, тревел-блогер: "Самое надежное – обращаться к "производителям туристических услуг", то есть к отелям и авиакомпаниям, напрямую, минуя туристические фирмы. У всех авиакомпаний имеются сайты, на которых можно купить билеты. Порой это дешевле, чем покупать через посредников, потому что авиакомпании регулярно проводят распродажи для тех, кто покупает билеты у них напрямую. А вот сайты-посредники никаких распродаж не устраивают. Разумнее всего посетить сайт самой авиакомпании и сайт компании-посредника, чтобы сравнить, чье предложение выгоднее. Схожей политики нужно придерживаться и при бронировании номеров в отелях. Как правило, самые выгодные условия представляются на сайтах международных посредников с проверенной репутацией, вроде booking.com. Но не стоит пренебрегать и сайтами самих гостиниц.



Booking – отнюдь не единственный отельный поисковик для самостоятельных путешественников. Схожие услуги предлагает, например, TOPhotels, хотя этот сайт удобнее использовать для выбора лучших гостиниц того или иного курорта.

Кстати, подобрав отель через поисковик, имеет смысл зайти на сайт самой гостиницы и проверить там номера и цены на указанную дату. Порой получается, что "напрямую" бронировать комнату все-таки дешевле, хотя бывает и наоборот.

Отпуск по обмену

Фото: ИТАР-ТАСС

Гостиницами и даже хостелами варианты ночлега в чужом городе не исчерпываются: есть более необычные и экономные способы сэкономить на крыше над головой. Например, "каучсерфинг". Сайт Couchsurfingпозволяет напрашиваться в гости к добровольцам со всего мира. Тут действует принцип "обмен услугами". Регистрируясь на сайте, люди размещают информацию о том, как они готовы помочь туристам в своем родном городе: пустить кого-нибудь на постой или устроить бесплатную экскурсию по самым интересным местам. Взамен они сами могут найти себе бесплатное жилье и гидов из числа других пользователей сайта.

Путешествия по системе "каучсерфинга", конечно, подходят не всем и порой рискованы: ведь приходится доверять незнакомым людям. Потому-то опытные пользователи и дают новичкам массу советов о том, как выбрать "каучсерфера" с надежной репутацией (кстати, самый простой совет – внимательно читать отзывы на сайте). С другой стороны, этот сайт позволяет совершать длинные путешествия по разным городам, не тратясь на гостиницы, обзаводиться новыми друзьями, изнутри узнавать чужую культуру и подтягивать язык. Правда, в этом и ограничение: сайт Couchsurfing пока не русифицирован, да и переписку с потенциальными хозяевами придется вести на иностранных языках, поэтому туристам, которые не владеют хотя бы английским, этот вариант организации поездки не подходит.

Замок без посредников Есть и менее "экстремальные" способы размещения. Например, онлайн-площадка

Есть и менее "экстремальные" способы размещения. Например, онлайн-площадка Airbnb дает возможность ненадолго сдать или снять жилье в разных странах мира. Причем под словом "жилье" здесь понимают самые разные виды недвижимости: от комнаты до замка. Сайт позволяет владельцам и съемщикам жилья общаться напрямую, но при этом подстраховывает пользователей разными способами: показывает рейтинг, позволяет оценить личность потенциального хозяина или гостя по профилям в социальных сетях, удерживает стоимость проживания на 24 часа, прежде чем перевести деньги владельцу жилья, чтобы постояльцы успели оценить, соответствуют ли реальные условия проживания обещаниям.



Мир в мобильнике

Современному туристу не обязательно возить с собой стопки карт и тома путеводителей: ему достаточно телефона или планшета. Если, конечно, в этот гаджет подгружены нужные приложения. Наиболее актуальны карты, которые можно загрузить в память телефона: ведь мобильный интернет в роуминге – удовольствие не дешевое, а бесплатный Wi-Fi надо еще поискать.

На AppStore и Google Play можно скачать программу City Maps 2Go, а уже через нее загрузить свой телефон картами разных городов и районов. Полезная информация о достопримечательностях, точках общепита и других важных для туриста местах тоже прилагается.

Популярное и удобное приложение с AppStore, созданное отечественными разработчиками, – Galileo Offline Maps. Эта программа дает доступ к картам из разных источников и автоматически сохраняет просмотренные фрагменты карт в телефоне, а также позволяет составлять и записывать свои маршруты и искать на карте места размещения, рестораны, заправки и многое другое.

Мнение туриста Наталья, любитель путешествий и национальной кухни: "Мне нравится приложение Foodspotting для iPhone. Часто не знаешь, куда пойти поесть в незнакомом городе, а эта программа позволяет быстро найти какое-нибудь кафе с местной кухней и посмотреть фотографии блюд, сделанные другими пользователями. Это гораздо удобнее, чем смотреть меню на сайтах ресторанов, ведь там фотографии всегда красивее, чем в реальности, а по фоткам посетителей сразу можешь оценить уровень заведения"

Наталья, любитель путешествий и национальной кухни: "Мне нравится приложение Foodspotting для iPhone. Часто не знаешь, куда пойти поесть в незнакомом городе, а эта программа позволяет быстро найти какое-нибудь кафе с местной кухней и посмотреть фотографии блюд, сделанные другими пользователями. Это гораздо удобнее, чем смотреть меню на сайтах ресторанов, ведь там фотографии всегда красивее, чем в реальности, а по фоткам посетителей сразу можешь оценить уровень заведения"



Маршруты по городским достопримечательностям поможет наметить сервис Tripadvisor: на этом портале туристы составляют рейтинг не только гостиниц, но и достопримечательностей, а также ресторанов. Мобильная версия программы доступна на Google Play. А социальная сеть Foursquare дает пользователям возможность отметить свое месторасположение с помощью мобильного устройства и получить рекомендации о кафе, магазинах, музеях и прочих интересных местах поблизости.

Фото: ИТАР-ТАСС

На том же Google Play или на сайте издательства Lonely Planet можно скачать мобильную версию популярных путеводителей Lonely Planet, которые считаются одними из лучших в мире. А на AppStore желающих ждет мобильный гид Redigo: помимо информации о странах и экскурсионных маршрутов в нем содержатся оффлайн-карты, разговорники и словари, а данные для этого приложения собирают в том числе и по блогам других путешественников, так что рекомендации здесь вполне актуальные!

Мнение туриста Ольга, путешественник: "Мне однажды в Мадриде очень пригодилось совершенно дурацкое на первый взгляд приложение для Android – Toilet Finder. Оно помогает найти в разных городах мира ближайшие общественные уборные. Рано или поздно это приложение каждому туристу оказывается просто необходимо!" Ольга, путешественник: "Мне однажды в Мадриде очень пригодилось совершенно дурацкое на первый взгляд приложение для Android – Toilet Finder. Оно помогает найти в разных городах мира ближайшие общественные уборные. Рано или поздно это приложение каждому туристу оказывается просто необходимо!"



Впрочем, понятно, что лучшие знатоки интересных маршрутов и небанальных достопримечательностей зачастую не авторы путеводителей, а местные жители: уж они-то знают и недорогие бары с отличными коктейлями, и необычные памятники, и лучшие места для романтического вечера или для одинокой прогулки. Приложение TcTrips, доступное на AppStore и Google Play, предлагает маршруты, созданные самими горожанами и на них же обкатанные.

Машина с сайта Мобильные приложения и сайты помогают и тем туристам, которые хотят путешествовать за рулем автомобиля. К примеру, сервис Мобильные приложения и сайты помогают и тем туристам, которые хотят путешествовать за рулем автомобиля. К примеру, сервис SixT и его мобильные версии, которые можно скачать на AppStore Google Play , позволяют быстро найти ближайший пункт проката в другой стране и арендовать машину. Часто используют для подбора наземного транспорта сервис Rentalcars, который также легко установить на iPhone и Android, и Economycarrentals, хотя у последнего нет мобильной версии.



Сам себе гид

Если туристу не хочется бродить по экскурсионному маршруту в одиночестве, можно воспользоваться услугами гидов-добровольцев, которые предлагают свои услуги как в социальных сетях, так и "на месте": на центральных площадях некоторых европейских столиц можно увидеть молодых людей с табличкам "Free city tour", вокруг которых быстро собираются группы экономных, но любознательных путешественников. О бесплатных экскурсиях по городам можно также узнать на сайтах городских туристических организаций, которые имеются практически в каждой европейской столице.

Наконец, если вас смущает языковой барьер, эту проблему тоже можно решить. Русских туристов в мире уже очень много, и большинство крупных музеев стараются найти хотя бы одного русскоговорящего гида. Если не полениться и заранее зайти на сайты музеев, дворцов, замков, которые вы хотите осмотреть, наверняка выяснится, что в определенное время там проводятся русскоязычные экскурсии, либо можно взять аудиогид на русском языке. Кстати, там же можно выяснить, что вход в музей за час или два до закрытия бесплатный. Удобный способ экономии для путешественника, который самостоятельно планирует свое время и не спешит на экскурсионный автобус!