Эксперт Мкртчян: неделя отдыха в северокорейском Вонсане обойдется в 150 тысяч рублей

С северокорейского курорта Вонсан-Кальма вернулись первые отдохнувшие. Что они рассказали о поездке и во сколько может обойтись такой отдых, разбиралась Москва 24.

Новый туристический маршрут

В конце июня 2025 года лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой и дочерью открыл курорт Вонсан-Кальма, расположенный на побережье Японского моря. Раньше здесь находился военный аэродром, но его трансформировали в гражданский аэропорт. При этом недалеко от места отдыха находится действующий ракетный полигон, где регулярно проходят запуски баллистических ракет, сообщил РБК.

Курорт начали строить в 2018 году. Рассчитывалось, что он сможет привлекать порядка 1 миллиона зарубежных туристов каждый год, однако пока его могут посетить только россияне.

По информации издания, иностранцы могут разместиться в шести отелях европейского и премиального классов. Также на территории есть 37 гостиниц – "регванов", которые соответствуют трехзвездочному уровню.

На курорте отдыхающим предлагают посетить аквапарк, кафе, парк развлечений, кинотеатр, поле для мини-гольфа, центр видеоигр и парашютную школу. Позагорать можно на песчаных пляжах, где есть и соответствующая инфраструктура: шезлонги, раздевалки и камеры хранения.

Для оплаты любых покупок отдыхающие должны использовать специальные браслеты со встроенными чипами. Деньги на них можно положить на ресепшене отеля, при этом принимаются только американские доллары нового образца. Правда, если валюту в КНДР полностью использовать не удалось, снять ее не получится, но можно списать в счет проживания после выселения из номера. Также не удастся обналичить местные деньги, а значит, привести банкноты домой в виде сувенира, передают журналисты.

При этом сами туристы отметили радушие и дружелюбие северокорейцев, а также что отдых пришелся им по вкусу.

"Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, – тебе несут колонку тут же. Завтрак, обед, ужин – прямо все спрашивают. Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай, – пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе", – отметила в разговоре с РБК туристка Дарья.



Ирина Кобелева российский режиссер Северная Корея – удивительная страна, не похожая ни на одну другую в мире. Это страна, где вы не увидите никакой рекламы на улицах. И здесь очень чисто.

В социальных сетях также можно встретить все больше положительных комментариев об отпуске в Вонсане.

"Самый безопасный отдых на планете там", "Северная Корея сейчас семимильными шагами развивает туризм и отдых на море", "максимально безопасно и спокойно. Никто лежаки в 06:00 не занимает, любой запрос, любой каприз моментально выполняется. Чистейшее море, потому что туда ничего не сливают. Идеальная, стерильная чистота, чистейший воздух, вкуснейшая еда, интересные экскурсии с высоким уровнем безопасности", – писали в комментариях.

Информационный детокс

Неделя отдыха в Вонсане обойдется в 150 тысяч рублей за одного, поэтому семье из трех человек придется заплатить 450 тысяч рублей. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

"При этом сервис развит пока не так, как в других странах. И для россиян, ставших первыми туристами, пятизвездочные отели сопоставимы по качеству с турецкими четырехзвездочными", – рассказал эксперт.

Однако, по мнению Мкртчяна, большинство отдыхающих настораживают не цены, а отсутствие интернета и возможности говорить по телефону.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Российские сим-карты в КНДР не работают, поэтому отдых пройдет в своеобразной информационной пустыне. Многие люди не готовы жить неделю без связи с родными.

Он добавил, что можно купить местную сим-карту, но звонок будет международным и дорогостоящим. Мобильного интернета на улицах нет, а если он предоставлен в отеле, то за 10 минут пользования нужно будет заплатить 20 долларов. При этом связь окажется не очень хорошего качества.

Особое внимание, по мнению Мкртчяна, надо уделить и дороге до курорта, поскольку она будет не совсем простой.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Из Москвы сначала нужно долететь до Владивостока. Оттуда в Пхеньян, а из него – в Вонсан.

Есть еще и другие организационные нюансы. Например, турист не сможет выходить за пределы курорта в город. Кроме того, покидать отель отдыхающий сможет только в сопровождении местных гидов.

В целом, по мнению эксперта, отдых на таком курорте будет интересен тем, кто уже посетил большое количество стран.

В свою очередь, руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь отмечала, что хоть направление и вызывает интерес, оно может не стать массовым из-за отсутствия полной свободы передвижения.

"Я думаю, что каждый захочет посетить страну хотя бы один раз, чтобы заглянуть и посмотреть, как живется при коммунизме в XXI веке", – сказала она в разговоре с News.ru.

Ансталь отметила, что прогнозировать дальнейшую популярность данного направления сложно, но ожидать уровня свободы как, например, в Турции, не стоит.