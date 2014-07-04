В Москве оштрафовали 15 кафе за нарушение архитектурных правил

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Инспекторы объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) оштрафовали 15 летних кафе в центре Москвы за нарушение новых правил, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нарушения обнаружили в санитарном состоянии, во внешнем виде и содержании конструктивных элементов. Оштрафовали и те летние кафе, при обустройстве которых владельцы использовали рамное остекление, навес из металлочерепицы.

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По всем нарушениям ОАТИ выписало владельцам штрафы.

Новый регламент по устройству летних кафе начал действовать с 17 июня на пешеходных зонах общегородского значения и в пределах Бульварного кольца. В правилах максимально подробно прописаны требования к внешнему виду сезонных заведений.Теперь рестораны не смогут использовать шатры. Вместо них предполагается установка однокупольных зонтов. Кроме того, кафе рекомендуют оборудовать пандусами и поручнями для людей с ограниченными возможностями.

Как уточняется в тексте постановления, проект летнего кафе придется согласовывать с Москомархитектурой.

Кроме того, местоположение ресторана, его эстетические характеристики, формы, размеры, пропорции и колористическое решение должны соответствовать облику фасадов и стилистике объектов (классика, ампир, модерн, барокко), где оно размещено.