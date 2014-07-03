Фонд для компенсации потерь туристов создадут в 2015 году

В России создадут Фонд компенсации потерь туристов

Турбизнес подстрахует себя на случай банкротства или мошенничества со стороны агентств-посредников. 1 января 2015 года планируется создать Фонд для компенсации потерь туристов, сообщает телеканал "Москва 24".

Граждане смогут вернуть деньги в случае, если они не попали на курорт по вине турагенства. Часто это происходит из-за того, что посредники вовремя не переводят средства на счет туроператора.

По словам президента Альянса туристических агентств Андрея Гаврилова, турагенство может вовремя не рассчитаться с туроператором в виду недобросовестности или по причине некорректного ухода с рынка.

О создании Фонда заговорили после череды скандальных банкротств туристических компаний. Одно из крупнейших было зафиксировано в 2012 году. Тогда разорилась "Ланта-тур Вояж". В результате 7 000 туристов не смогли отправиться на отдых или же возвращались с курортов за свой счет.

Ранее сообщалось, что в случае банкротства или мошеннических действий со стороны туркомпании туристы смогут рассчитывать на возмещение полной стоимости путевки.

Так, если турагентство, которое является прямым продавцом путевки, совершило мошеннические действия, то есть получила деньги туриста, но не перечислила их туроператору, клиенту должна быть возмещена полная стоимость тура.

Однако деньги вернут только клиентам компаний, являющихся членами Альянса туроператоров.

Кроме того, туристы могут рассчитывать на помощь Компенсационного фонда в случае, если туроператоры не будет выполнять свои обязательства в сфере выездного туризма.