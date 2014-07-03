Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03 июля 2014, 13:58

Фонд для компенсации потерь туристов создадут в 2015 году

туризм компенсации туристы фонды турфирмы туроператоры

В России создадут Фонд компенсации потерь туристов

Турбизнес подстрахует себя на случай банкротства или мошенничества со стороны агентств-посредников. 1 января 2015 года планируется создать Фонд для компенсации потерь туристов, сообщает телеканал "Москва 24".

Граждане смогут вернуть деньги в случае, если они не попали на курорт по вине турагенства. Часто это происходит из-за того, что посредники вовремя не переводят средства на счет туроператора.

По словам президента Альянса туристических агентств Андрея Гаврилова, турагенство может вовремя не рассчитаться с туроператором в виду недобросовестности или по причине некорректного ухода с рынка.

О создании Фонда заговорили после череды скандальных банкротств туристических компаний. Одно из крупнейших было зафиксировано в 2012 году. Тогда разорилась "Ланта-тур Вояж". В результате 7 000 туристов не смогли отправиться на отдых или же возвращались с курортов за свой счет.

Ссылки по теме

Ранее сообщалось, что в случае банкротства или мошеннических действий со стороны туркомпании туристы смогут рассчитывать на возмещение полной стоимости путевки.

Так, если турагентство, которое является прямым продавцом путевки, совершило мошеннические действия, то есть получила деньги туриста, но не перечислила их туроператору, клиенту должна быть возмещена полная стоимость тура.

Однако деньги вернут только клиентам компаний, являющихся членами Альянса туроператоров.

Кроме того, туристы могут рассчитывать на помощь Компенсационного фонда в случае, если туроператоры не будет выполнять свои обязательства в сфере выездного туризма.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать