Бесплатные электрокары запустят на столичных кладбищах с апреля

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные электрокары начнут возить посетителей пяти столичных кладбищ с 9 апреля, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Маршруты появятся на Николо-Архангельском, Перепечинском, Домодедовском, Митинском и Алабушевском кладбищах.

Машины предназначены для пенсионеров и маломобильных граждан, но услугой смогут воспользоваться и другие посетители. Всего транспортное средство вмещает до шести пассажиров.

Курсировать электрокары будут от входа до самой дальней точки кладбища, делая по пути несколько остановок, рассказали в пресс-службе ГБУ "Ритуал". Скорость машины составляет 24 километра в час.

Воспользоваться услугой москвичи смогут ежедневно с 09:00 до 17:00.

Количество точек продажи цветов и венков на погостах увеличат в три раза к Пасхе, которая отмечается 16 апреля. Купить цветы можно будет в 210 киосках. Дополнительные точки будут работать в дни массовых посещений.

Ранее сообщалось, что количество электрокаров на столичных кладбищах планируется увеличить в два раза в 2017 году. Руководство ГБУ "Ритуал" планирует купить еще пять машин и запустить их на наиболее посещаемых кладбищах. Электрокары будут курсировать в периоды массовых посещений – во время религиозных праздников, в дни памяти.



Ежегодно в Москве проходит примерно 100 тысяч захоронений, средний чек на организацию похорон составляет 50 тысяч рублей. Большая часть столичного ритуального рынка находится в руках "черных агентов", которые накручивают цены в несколько раз. В ближайшие два-три года "Ритуал" планирует ситуацию переломить и вывести из тени половину рынка. Для этого в 2017 году будет создан многофункциональный похоронный центр (МПЦ), где москвичи смогут получить все ритуальные услуги: от оформления справки о смерти из больницы до ритуальной продукции. О новом МПЦ, пунктах заказа на кладбищах, обновленной навигации, кладбищах без оградок, в интервью m24.ru рассказал руководитель ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.