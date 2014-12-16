Новые автобусы Mercedes выйдут на улицы города до конца года - Михайлов

"День транспорта": Евгений Михайлов - о работе наземного транспорта

Сто новых автобусов Mercedes выйдут на московские улицы уже до конца 2014 года, сообщил в интервью каналу "Москва 24" глава ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Сейчас мы заканчиваем получать эти автобусы. Уже в конце года жители увидят их на улицах города и сразу оценят их качество. Кроме того, мы уже несколько лет закупаем только низкопольные автобусы стандарта Евро-5. Новые автобусы идут уже с климат контролем", - отметил Михайлов. Он также напомнил, что в 2014 году в городе начали появляться и новые трамваи. Именно их москвичи считают самым комфортным видом общественного транспорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка 80% автобусного парка Мосгортранса было обновлено за последние четыре года. "Сегодня парк Мосгортранса – один из самых молодых и современных среди мегаполисов Европы. Около 80% автобусов имеют низкий уровень пола и приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров. Кроме того, они соответствуют лучшим экологическим требованиям", - заявил мэр.

По его словам, в этом году также закупили 150 низкопольных автобусов ЛиАЗ-621322, рассчитанных на 146 пассажиров, и 100 низкопольных автобусов Mercedes Benz Conecto, каждый из которых вмещает 85 пассажиров. Новые автобусы отвечают всем современным требованиям. Они оснащены двигателями Евро-5, системами климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло, а также адаптированы для маломобильных групп граждан.





Как изменился московский транспорт

ГУП "Мосгортранс" впервые закупил автобусы марки Mercedes Benz, они будут использоваться на центральных маршрутах в пределах Третьего транспортного кольца. При этом водители, работающие на этих автобусах, проходят специальное обучение.

"Мы активно работаем по обновлению подвижного состава, более комфортные автобусы появляются на линиях, они двигаются по выделенным полосам с большей скорость и регулярностью. И каждый год количество пассажиров автобусов увеличивается. И следующая наша задача - чтобы также активно начал обновляться автобусный парк частных перевозчиков, который сейчас, к сожалению, состоит из устаревшего транспорта", - сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в следующем году частным перевозчикам предстоит поменять подвижной состав. В соответствии с новой моделью автобусных перевозок, которая внедряется в столице, частные перевозчики должны закупить современные автобусы, использовать единые городские билеты и предоставлять право бесплатного проезд льготникам.

В Москве работает 69 частных перевозчиков. Контроль за ними возложен на ГКУ "Организатор перевозок". При этом эксплуатация несогласованных городских маршрутов, согласно Административному кодексу города, карается штрафом для граждан в размере 4 тысяч рублей (при повторном нарушении - 5 тысяч), а для юридических лиц – 50 тысяч рублей (при повторном - 100 тысяч).

Как изменятся маршрутки

Отметим также, что в декабре в депо имени Баумана для тестовых испытаний поступил трехсекционный низкопольный трамвай повышенной вместимости 71-931 "Витязь".После различных проверок в течение нескольких месяцев трамвай поступит в серийное производство.Для нового вагона разработаны уникальные эластичные поворотные тележки, которые позволили оставить максимально широкий проход в салоне. Благодаря этому трамвай вмещает до 320 человек.

Вагон оснащен шестью дверями, что позволит пассажирам входить и выходить быстрее. Все дверные проемы оборудованы тепловыми завесами, которые сохраняют микроклимат в салоне, а также кнопками адресного открытия дверей. В вагоне предусмотрено три раздельные системы кондиционирования - одна в кабине и две в пассажирском салоне.

Напомним, власти Москвы уже закупили 120 низкопольных трамваев нового поколения. 70 из них поставят на рельсы до конца этого года, остальные будут введены в эксплуатацию в 2015 году. Сейчас они курсируют на трех маршрутах: №6 от Братцево до станции метро "Войковская", №15 и №30 от улицы Таллинская до "Войковской".Также в конце октября на выставке общественного транспорта "ЭкспоСитиТранс-2014" представили инновационный низкопольный трамвай R1 (Russia One), разработанный ОКБ "Атом" и "УралТрансМаш".