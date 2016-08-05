Схема движения изменится на Пресненской набережной в августе

Новую схему организации дорожного движения на Пресненской набережной запустят в августе, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По этой схеме будет организована парковка в один ряд под углом 90 градусов к краю проезжей части. Она появится на всем протяжении набережной. За счет этого появится третья полоса для движения в сторону Краснопресненской набережной.

Помимо этого, обустроят места стоянки такси в районе "Башни на набережной" и организован съезд с улицы Тестовская на строящуюся дорогу с обустройством островка безопасности.

На Пресненской набережной создадут пешеходные переходы в рамках программы благоустройства "Моя улица". Ранее там находилась частная парковка на проезжей части, что затрудняло движение для автомобилистов.